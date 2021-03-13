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Украинцам назвали главную опасность Wi-Fi в общественных местах

Автор: Styler

Бесплатный Wi-Fi в общественных местах, в том числе и общественном транспорте, может быть опасен для украинцев. Точнее - для наших с вами персональных данных.

Об этом предупредили сотрудники Киберполиции на Facebook-странице ведомства.

В чем главная опасность Wi-Fi в общественных местах?

Правоохранители отмечают: за "бесплатные" мегабайты общественной сети Wi-Fi вы расплачиваетесь своей конфиденциальной информацией.

"Хакер, находясь в одной сети с вами, может перехватить весь трафик. Все ваши платежные данные, пароли и сообщения может получить злоумышленник, когда вы используете публичный Wi-Fi", - отметили в Киберполиции.

Как не стать жертвой хакера?

Однако, если придерживаться нескольких простых правил, то можно обезопасить себя. И вот несколько советов.

Во-первых, если это возможно, то всегда отдавайте преимущество интернету от мобильного оператора перед общедоступной сетью Wi-Fi.

Также следует включать VPN - это лучшая защита от кражи данных при использовании публичного Wi-Fi.

Не забывайте выключать опцию общего доступа к файлам.

Запретите обнаружение своего девайса другими пользователями сети.

Ну, и выключите опцию автоматического подключения к открытой сети.

А главное - никогда! Слышите? Никогда! Не осуществляйте банковские операции, когда подключены к общедоступной сети Wi-Fi!

Ранее мы писали, что спутниковый интернет от SpaceX будет доступен на кораблях и самолетах.

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