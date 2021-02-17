В украинских поездах появится Wi-Fi. Сначала на "Интерсити" Киев-Харьков

В украинских поездах в ближайшее время появится беспроводной интернет по технологии Wi-Fi. На первом этапе проект будут внедрять в поездах категории "Интерсити +".

Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци" .

"Поезда "Интерсити +" часто используются как офисы на колесах, поэтому в этих поездах прежде всего важно обеспечить качественный доступ в интернет", - отметил директор по информационным технологиям УЗ Владимир Резник.

Как пилотный проект планируется внедрение Wi-Fi в скоростных поездах "Интерсити +" на направлении Киев-Харьков. Прорабатывается концепция, которая будет масштабироваться на все направления после того, как будет решена проблема покрытия слепых зон.