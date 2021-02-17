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В украинских поездах появится Wi-Fi. Сначала на "Интерсити" Киев-Харьков

Новина українською → Киев, Среда 17 февраля 2021 12:57
В украинских поездах появится Wi-Fi. Сначала на "Интерсити" Киев-Харьков Фото: поезд "Интерсити" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В украинских поездах в ближайшее время появится беспроводной интернет по технологии Wi-Fi. На первом этапе проект будут внедрять в поездах категории "Интерсити +".

Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци".

"Поезда "Интерсити +" часто используются как офисы на колесах, поэтому в этих поездах прежде всего важно обеспечить качественный доступ в интернет", - отметил директор по информационным технологиям УЗ Владимир Резник.

Как пилотный проект планируется внедрение Wi-Fi в скоростных поездах "Интерсити +" на направлении Киев-Харьков. Прорабатывается концепция, которая будет масштабироваться на все направления после того, как будет решена проблема покрытия слепых зон.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" начала продажу льготных билетов через чат-боты в популярных мессенджерах Viber и Telegram.

Ранее в Украине запустили пилотный проект по внедрению бесконтактной оплаты проезда в электричках. Для реализации пилотного проекта выбрали популярные направления Киев-Фастов и Киев-Святошин.

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