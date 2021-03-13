Українцям назвали головну небезпеку Wi-Fi в громадських місцях

Безкоштовний Wi-Fi в громадських місцях, в тому числі і громадському транспорті, може бути небезпечний для українців. Точніше - для наших з вами персональних даних.
Про це попередили співробітники Кіберполіції на Facebook-сторінці відомства.
Правоохоронці зазначають: за "безкоштовні" мегабайти громадської мережі Wi-Fi ви розраховуєтесь своєю конфіденційною інформацією.
"Хакер, перебуваючи в одній мережі з вами, може перехопити весь трафік. Всі ваші платіжні дані, паролі і повідомлення може отримати зловмисник, коли ви використовуєте публічний Wi-Fi", - зазначили в Кіберполіції.
Проте, якщо дотримуватись кількох простих правил, то можна убезпечити себе. І ось кілька порад.
По-перше, якщо це можливо, то завжди віддавайте перевагу інтернету від оператора мобільного зв'язку перед загальнодоступною мережею Wi-Fi.
Також слід включати VPN - це найкращий захист від крадіжки даних при використанні публічного Wi-Fi.
Не забувайте вимикати опцію загального доступу до файлів.
Забороніть виявлення свого девайсу іншими користувачами мережі.
Ну, і вимкніть опцію автоматичного підключення до відкритої мережі.
А головне - ніколи! Чуєте? Ніколи! Не здійснюйте банківські операції, коли підключені до загальнодоступної мережі Wi-Fi!
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