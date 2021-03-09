Интернет от SpaceX будет доступен на кораблях и самолетах

Американская космическая компания SpaceX намерена подключить к спутниковому интернету Starlink большие транспортные средства - от грузовиков до самолетов и кораблей. Эта услуга будет доступной по всему миру.

Об этом пишет CNBC со ссылкой на заявку SpaceX, поданную в Федеральную комиссию по связи США.

Как говорится в письме директора SpaceX по спутниковой политике Дэвида Голдмана, это послужит общественным интересам, поскольку новый класс наземных компонентов для спутниковой системы расширит диапазон частот, доступных для транспорта по всему миру.

На сегодня SpaceX запустила более 1 100 спутников в рамках проекта Starlink. В октябре 2020 года началось раннее обслуживание клиентов в США, Канаде и Великобритании по цене 99 долларов в месяц.

Интернет Starlink также включает в себя авансовую стоимость оборудования, необходимого для подключения, в размере 499 долларов. Starlink Kit включает в себя пользовательский терминал (небольшую тарелочную антенну) и маршрутизатор Wi-Fi.