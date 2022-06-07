Українцям призначили додаткову грошову допомогу під час війни: скільки платитимуть
В Україні у червні розпочнуть виплату ще однієї грошової допомоги постраждалим від війни громадянам.
Хто може претендувати на виплати - читайте нижче.
У Мінсоцполітики повідомляли, що вони разом з місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариством Червоного Хреста запровадили додаткові програми грошових виплат.
Допомогу постраждалим від війни виплачуватимуть у перші тижні червня.
Хто отримає допомогу
Допомогу отримають сім’ї, які мають офіційний статус малозабезпеченої сім'ї та відповідно зареєстровані в Міністерстві соціальної політики України.
Або ж ті, які до 24 лютого 2022 року проживали в одній з наступних областей (незалежно від того, виїхала сім'я після цього чи ні):
- Донецька;
- Житомирська;
- Запорізька;
- Київська;
- Луганська;
- Миколаївська;
- Сумська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Чернігівська.
Як отримати допомогу
Зокрема, реєструватися для участі в програмі не потрібно. Кошти виділятимуть особам на основі інформації, яка вже є в Міністерстві соціальної політики.
Орієнтовний загальний бюджет проєкту - 2,4 млрд грн. А розмір допомоги на людину - 2 500 грн на місяць протягом 3 місяців.
Раніше ми повідомляли, які виплати отримують українці в країнах ЄС.
Також ми писали, що українським біженцям виплатять по 2400 доларів.
Окрім того, як отримати компенсацію за розміщення переселенців.