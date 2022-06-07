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Українцям призначили додаткову грошову допомогу під час війни: скільки платитимуть

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Вівторок 07 червня 2022 15:07
Українцям призначили додаткову грошову допомогу під час війни: скільки платитимуть Українці, які постраждали від війни, отримають грошову допомогу (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні у червні розпочнуть виплату ще однієї грошової допомоги постраждалим від війни громадянам.

Хто може претендувати на виплати - читайте нижче.

У Мінсоцполітики повідомляли, що вони разом з місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариством Червоного Хреста запровадили додаткові програми грошових виплат.

Допомогу постраждалим від війни виплачуватимуть у перші тижні червня.

Хто отримає допомогу

Допомогу отримають сім’ї, які мають офіційний статус малозабезпеченої сім'ї та відповідно зареєстровані в Міністерстві соціальної політики України.

Або ж ті, які до 24 лютого 2022 року проживали в одній з наступних областей (незалежно від того, виїхала сім'я після цього чи ні):

  • Донецька;
  • Житомирська;
  • Запорізька;
  • Київська;
  • Луганська;
  • Миколаївська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Херсонська;
  • Чернігівська.

Як отримати допомогу

Зокрема, реєструватися для участі в програмі не потрібно. Кошти виділятимуть особам на основі інформації, яка вже є в Міністерстві соціальної політики.

Орієнтовний загальний бюджет проєкту - 2,4 млрд грн. А розмір допомоги на людину - 2 500 грн на місяць протягом 3 місяців.

Раніше ми повідомляли, які виплати отримують українці в країнах ЄС.

Також ми писали, що українським біженцям виплатять по 2400 доларів.

Окрім того, як отримати компенсацію за розміщення переселенців.

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