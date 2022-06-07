Українцям призначили додаткову грошову допомогу під час війни: скільки платитимуть

В Україні у червні розпочнуть виплату ще однієї грошової допомоги постраждалим від війни громадянам.

Хто може претендувати на виплати - читайте нижче .

У Мінсоцполітики повідомляли, що вони разом з місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариством Червоного Хреста запровадили додаткові програми грошових виплат.

Допомогу постраждалим від війни виплачуватимуть у перші тижні червня.

Хто отримає допомогу

Допомогу отримають сім’ї, які мають офіційний статус малозабезпеченої сім'ї та відповідно зареєстровані в Міністерстві соціальної політики України.

Або ж ті, які до 24 лютого 2022 року проживали в одній з наступних областей (незалежно від того, виїхала сім'я після цього чи ні):

Донецька;

Житомирська;

Запорізька;

Київська;

Луганська;

Миколаївська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська.

Як отримати допомогу

Зокрема, реєструватися для участі в програмі не потрібно. Кошти виділятимуть особам на основі інформації, яка вже є в Міністерстві соціальної політики.

Орієнтовний загальний бюджет проєкту - 2,4 млрд грн. А розмір допомоги на людину - 2 500 грн на місяць протягом 3 місяців.