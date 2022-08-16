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Украинцам напомнили об опасной инфекции, от которой надо вакцинироваться взрослым

Фото: как защититься от дифтерии (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Вакцинация - лучший способ уберечься от многих инфекций. Только за первые 6 лет жизни ребенок получает согласно "календарю прививок" защиту от десяти инфекций. Но от некоторых надо и дальше вакцинироваться во взрослом возрасте. В частности, от дифтерии и столбняка.

О дифтерии подробно рассказали в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ).

Дифтерия - инфекция, которая передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. Также можно заболеть, касаясь открытой раны. Чаще всего бактерии поражают дыхательную систему.

Дифтерия опасна своими осложнениями:

  • блокировка дыхательных путей,
  • поражение сердечной мышцы,
  • повреждение нервов (полинейропатия),
  • паралич,
  • почечная недостаточность,
  • в некоторых случаях может наступить смерть.

Лучший способ предотвратить болезнь - вакцинация

В Украине для вакцинации детей до 18 месяцев используют трехкомпонентную вакцину, которая защищает также от столбняка и коклюша. Все родители знают ее, как "АКДС" ("коклюш", дифтерия, "столбняк").

К этому возрасту ребенок должен получить четыре дозы вакцины. Потом еще две - в 6 и 16 лет. Но уже двухкомпонентной вакциной против дифтерии и столбняка.

Взрослым надо делать прививки каждые 10 лет

Прививки против дифтерии и столбняка надо повторять по календарю в 26, 36 лет и так далее.

Взрослым достаточно одной дозы, если они получили по крайней мере три дозы в детстве. Если вы не уверены, что получили прививки, соответствующих записей в детской карточке нет, надо провести трехэтапную вакцинацию. Между первой и второй прививками интервал должен быть не менее месяца и шести месяцев между второй и третьей прививками.

Вакцинация детей и взрослых против дифтерии бесплатна.

Люди, переехавшие в другие регионы из-за войны, могут получить прививки в учреждениях оказания первичной помощи без заключения новой декларации.

Ранее мы писали, что "детская" ветрянка может вызвать опасный синдром, после которого восстанавливается лишь 10%.

Также врач предупредил об опасной инфекции, которую можно подхватить на рынке.

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