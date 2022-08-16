Украинцам напомнили об опасной инфекции, от которой надо вакцинироваться взрослым

Дифтерия - инфекция, которая передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. Также можно заболеть, касаясь открытой раны. Чаще всего бактерии поражают дыхательную систему.

Дифтерия опасна своими осложнениями:

блокировка дыхательных путей,

поражение сердечной мышцы,

повреждение нервов (полинейропатия),

паралич,

почечная недостаточность,

в некоторых случаях может наступить смерть.

Лучший способ предотвратить болезнь - вакцинация

В Украине для вакцинации детей до 18 месяцев используют трехкомпонентную вакцину, которая защищает также от столбняка и коклюша. Все родители знают ее, как "АКДС" ("коклюш", дифтерия, "столбняк").

К этому возрасту ребенок должен получить четыре дозы вакцины. Потом еще две - в 6 и 16 лет. Но уже двухкомпонентной вакциной против дифтерии и столбняка.

Взрослым надо делать прививки каждые 10 лет

Прививки против дифтерии и столбняка надо повторять по календарю в 26, 36 лет и так далее.

Взрослым достаточно одной дозы, если они получили по крайней мере три дозы в детстве. Если вы не уверены, что получили прививки, соответствующих записей в детской карточке нет, надо провести трехэтапную вакцинацию. Между первой и второй прививками интервал должен быть не менее месяца и шести месяцев между второй и третьей прививками.

Вакцинация детей и взрослых против дифтерии бесплатна.

Люди, переехавшие в другие регионы из-за войны, могут получить прививки в учреждениях оказания первичной помощи без заключения новой декларации.