"Детская" ветрянка может вызвать опасный синдром: восстанавливается лишь 10%

Ветряная оспа, которую мы привыкли считать "простой детской болезнью", может спустя годы вернуться в виде опасной болезни, после которой полностью восстанавливается лишь один из десяти пациентов.

Об этом рассказала Львовский медик Виктория Пьец.

Последствиями ветрянки может быть синдром Рамсея-Ханта

Это неврологическое заболевание, вызванное вирусом, который провоцирует ветряную оспу у детей и опоясывающий герпес у взрослых.

Если вы болели ветряной оспой, то вирус остается с вами навсегда и может активироваться при определенных условиях.

Причины развития болезни

Когда есть благоприятные условия (снижение иммунитета, хронические заболевания, беременность, инфекционные заболевания) то вирус рецидивирует в виде опоясывающего герпеса.

Одним из вариантов является собственно синдром Рамсея-Ханта - это поражение лицевого нерва.

Симптомы синдрома Рамсея-Ханта:

боль в ухе;

потеря слуха;

мимические мышцы становятся неконтролируемыми;

лицо становится асимметричным (паралич мышц, как следствие - плохое закрывание глаз, рта).

Врач отметила, что только 10% людей полностью восстанавливаются после заболевания, у остальных (90%) симптомы остаются навсегда

Единственный выход - вакцинация

Врач отметила, что от ветрянки можно и нужно вакцинироваться. Первую дозу можно вводить с 9 месяцев.

Прививка от ветрянки не входит в обязательные, однако вакцинироваться можно, приобретя препарат и обратившись в поликлинику. Для специфической профилактики используется вакцина "Варилрикс".

Как вводится вакцина:

Плановая вакцинация проводится двукратно. Первое введение - 1 доза вакцины; ревакцинация - через 6 недель.

Экстренная вакцинация проводится однократно (1 доза) в течение первых 72-х часов после контакта с больным человеком.

Собственно, такой синдром недавно обнаружили у 28-летнего Джастина Бибера. У звезды парализовало половину лица.