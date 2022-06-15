"Детская" ветрянка может вызвать опасный синдром: восстанавливается лишь 10%
Ветряная оспа, которую мы привыкли считать "простой детской болезнью", может спустя годы вернуться в виде опасной болезни, после которой полностью восстанавливается лишь один из десяти пациентов.
Об этом рассказала Львовский медик Виктория Пьец.
Последствиями ветрянки может быть синдром Рамсея-Ханта
Это неврологическое заболевание, вызванное вирусом, который провоцирует ветряную оспу у детей и опоясывающий герпес у взрослых.
Если вы болели ветряной оспой, то вирус остается с вами навсегда и может активироваться при определенных условиях.
Причины развития болезни
Когда есть благоприятные условия (снижение иммунитета, хронические заболевания, беременность, инфекционные заболевания) то вирус рецидивирует в виде опоясывающего герпеса.
Одним из вариантов является собственно синдром Рамсея-Ханта - это поражение лицевого нерва.
Симптомы синдрома Рамсея-Ханта:
- боль в ухе;
- потеря слуха;
- мимические мышцы становятся неконтролируемыми;
- лицо становится асимметричным (паралич мышц, как следствие - плохое закрывание глаз, рта).
Врач отметила, что только 10% людей полностью восстанавливаются после заболевания, у остальных (90%) симптомы остаются навсегда
Единственный выход - вакцинация
Врач отметила, что от ветрянки можно и нужно вакцинироваться. Первую дозу можно вводить с 9 месяцев.
Прививка от ветрянки не входит в обязательные, однако вакцинироваться можно, приобретя препарат и обратившись в поликлинику. Для специфической профилактики используется вакцина "Варилрикс".
Как вводится вакцина:
- Плановая вакцинация проводится двукратно. Первое введение - 1 доза вакцины; ревакцинация - через 6 недель.
- Экстренная вакцинация проводится однократно (1 доза) в течение первых 72-х часов после контакта с больным человеком.
Собственно, такой синдром недавно обнаружили у 28-летнего Джастина Бибера. У звезды парализовало половину лица.
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