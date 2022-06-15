ru ua
Ср, 15 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Детская" ветрянка может вызвать опасный синдром: восстанавливается лишь 10%

Новина українською →
Среда 15 июня 2022 14:25
"Детская" ветрянка может вызвать опасный синдром: восстанавливается лишь 10% Коллаж РБК-Украина: ветрянка провоцирует опасную болезнь
Автор: Светлана Мащенко

Ветряная оспа, которую мы привыкли считать "простой детской болезнью", может спустя годы вернуться в виде опасной болезни, после которой полностью восстанавливается лишь один из десяти пациентов.

Об этом рассказала Львовский медик Виктория Пьец.

Последствиями ветрянки может быть синдром Рамсея-Ханта

Это неврологическое заболевание, вызванное вирусом, который провоцирует ветряную оспу у детей и опоясывающий герпес у взрослых.

Если вы болели ветряной оспой, то вирус остается с вами навсегда и может активироваться при определенных условиях.

Причины развития болезни

Когда есть благоприятные условия (снижение иммунитета, хронические заболевания, беременность, инфекционные заболевания) то вирус рецидивирует в виде опоясывающего герпеса.

Одним из вариантов является собственно синдром Рамсея-Ханта - это поражение лицевого нерва.

Симптомы синдрома Рамсея-Ханта:

  • боль в ухе;
  • потеря слуха;
  • мимические мышцы становятся неконтролируемыми;
  • лицо становится асимметричным (паралич мышц, как следствие - плохое закрывание глаз, рта).

Врач отметила, что только 10% людей полностью восстанавливаются после заболевания, у остальных (90%) симптомы остаются навсегда

Единственный выход - вакцинация

Врач отметила, что от ветрянки можно и нужно вакцинироваться. Первую дозу можно вводить с 9 месяцев.

Прививка от ветрянки не входит в обязательные, однако вакцинироваться можно, приобретя препарат и обратившись в поликлинику. Для специфической профилактики используется вакцина "Варилрикс".

Как вводится вакцина:

  • Плановая вакцинация проводится двукратно. Первое введение - 1 доза вакцины; ревакцинация - через 6 недель.
  • Экстренная вакцинация проводится однократно (1 доза) в течение первых 72-х часов после контакта с больным человеком.

Собственно, такой синдром недавно обнаружили у 28-летнего Джастина Бибера. У звезды парализовало половину лица.

Ранее мы писали, как дома приготовить настоящую зубную пасту, в которой не будет никакой "химии".

А также сообщали про специю, которая способна заменить аптечные препараты.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровье
LITE
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее