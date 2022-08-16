Українцям нагадали про небезпечну інфекцію, від якою треба вакцинуватися дорослим

Дифтерія - інфекція, яка передається повітряно-крапельним шляхом від людини до людини. Також можна захворіти, торкаючись відкритої рани. Найчастіше бактерії вражають дихальну систему.

Дифтерія небезпечна своїми ускладненнями:

блокування дихальних шляхів,

враження серцевого м’яза,

пошкодження нервів (полінейропатія),

параліч,

ниркова недостатність,

у деяких випадках може настати смерть.

Найкращий спосіб запобігти хворобі - вакцинація

В Україні для вакцинації дітей до 18 місяців використовують трикомпонентну вакцину, яка захищає також від правця і кашлюку. Всі батьки знають її, як "АКДС" ("коклюш", дифтерія, "столбняк").

До цього віку дитина має отримати чотири дози вакцини. Потім ще дві - у 6 та 16 років. Але вже двокомпонентною вакциною - проти дифтерії і правця.

Дорослим треба робити щеплення кожні 10 років

Щеплення проти дифтерії і правця треба повторювати за календарем у 26, 36 років і так далі.

Дорослим достатньо однієї дози, якщо вони отримали принаймні три дози в дитинстві. Якщо ви не впевнені, що отримали щеплення, відповідних записів в дитячій картці нема, треба провести триетапну вакцинацію. Між першим і другим щепленнями інтервал має бути не менше ніж місяць та шість місяців між другим і третім щепленнями.

Вакцинація дітей і дорослих проти дифтерії безоплатна.

Люди, які переїхали в інші регіони через війну, можуть отримати щеплення в закладах надання первинної допомоги без укладання нової декларації.