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Українцям нагадали про небезпечну інфекцію, від якою треба вакцинуватися дорослим

Фото: Як захиститися від дифтерії (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Вакцинація - найкращий спосіб вберегтися від багатьох інфекцій. Лише за перших 6 років життя дитина отримує згідно з "календарем щеплень" захист від десяти інфекцій. Але від деяких треба й далі вакцинуватися у дорослому віці. Зокрема, від дифтерії і правця.

Про дифтерію докладно розповіли в Національній службі здоров'я України (НСЗУ).

Дифтерія - інфекція, яка передається повітряно-крапельним шляхом від людини до людини. Також можна захворіти, торкаючись відкритої рани. Найчастіше бактерії вражають дихальну систему.

Дифтерія небезпечна своїми ускладненнями:

  • блокування дихальних шляхів,
  • враження серцевого м’яза,
  • пошкодження нервів (полінейропатія),
  • параліч,
  • ниркова недостатність,
  • у деяких випадках може настати смерть.

Найкращий спосіб запобігти хворобі - вакцинація

В Україні для вакцинації дітей до 18 місяців використовують трикомпонентну вакцину, яка захищає також від правця і кашлюку. Всі батьки знають її, як "АКДС" ("коклюш", дифтерія, "столбняк").

До цього віку дитина має отримати чотири дози вакцини. Потім ще дві - у 6 та 16 років. Але вже двокомпонентною вакциною - проти дифтерії і правця.

Дорослим треба робити щеплення кожні 10 років

Щеплення проти дифтерії і правця треба повторювати за календарем у 26, 36 років і так далі.

Дорослим достатньо однієї дози, якщо вони отримали принаймні три дози в дитинстві. Якщо ви не впевнені, що отримали щеплення, відповідних записів в дитячій картці нема, треба провести триетапну вакцинацію. Між першим і другим щепленнями інтервал має бути не менше ніж місяць та шість місяців між другим і третім щепленнями.

Вакцинація дітей і дорослих проти дифтерії безоплатна.

Люди, які переїхали в інші регіони через війну, можуть отримати щеплення в закладах надання первинної допомоги без укладання нової декларації.

Раніше ми писали, що "дитяча" вітрянка може викликати небезпечний синдром, після якого відновлюється лише 10%.

Також лікар попередив про небезпечну інфекцію, яку можна підхопити на ринку.

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