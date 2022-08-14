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Врач предупредил об опасной инфекции, которую можно подхватить на рынке

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Воскресенье 14 августа 2022 12:37
Врач предупредил об опасной инфекции, которую можно подхватить на рынке Фото: рынок Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Покупая свежие продукты на рынке, многие из нас желают не только сэкономить, а еще и поесть свеженького "крестьянского". Но вместе с натурпродуктом в корзине можно принести опасную инфекционную болезнь.

Об этом рассказал инфекционист из Полтавы Роман Пономаренко.

Речь идет о листериозе

По словам медика, это - опасная бактерия, о которой мало кто слышал, и мало кто ее видел.

Обычно, типичные клинические проявления листериоза являются:

  • разжиженный стул,
  • повышение температуры тела до 39-40 градусов,
  • рвота,
  • боль в мышцах.

Но не эти проявления опасны

По словам медика, болезнь имеет высокую смертность. В группе риска:

  • люди старше 65 лет,
  • беременные,
  • младенцы,
  • наличие тяжелой сопутствующей патологии.

Инфекционист отмечает, что листериоз по уровню смерти на третьем месте после вибриона и ботулизма. При этом болезнь выявляют нечасто - 1% среди кишечных инфекций.

Для кого листериоз может быть смертельным

Большой процент (кроме групп риска) может иметь бессимптомное течение, но у групп риска примерно в 50 % случаях может развиваться менингит и сепсис (заражение крови). И именно это может привести к смерти.

Источники инфицирования

Средами обитания бактерий являются почва и гнилые растения, в частности из корма для животных, воды, сточных вод.

Также риск заражения возникает при низком уровне обработки продуктов растительного или животного происхождения.

Чаще всего - это молочные продукты. То есть, основной путь передачи - пищевой.

В чем опасность при беременности?

В третьем триместре данная инфекция может привести к потере плода, преждевременным родам, в дальнейшем: неонатальному сепсису, менингиту и смерти.

Как защититься?

Врач советует потреблять только пастеризованное молоко и другие продукты - правильно обработанные мясные продукты и продукты, которые хранятся в морозильной камере.

"Не покупайте продукты на стихийных рынках и мойте руки с мылом", - добавил инфекционист.

Ранее мы писали, что 6-месячный младенец умер после жаропонижающего. Врач из Львова сделала предупреждение.

Также сообщалось об известных успокаивающих лекарствах, которые на самом деле не работают.

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