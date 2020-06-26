Украинцам начнут платить больше: с 1 июля поднимутся суммы пособий

В Украине с 1 июля 2020 года вырастет сумма выплат для безработных граждан. Это связано с тем, что с 1 июля по закону о Государственном бюджете увеличится прожиточный минимум. От этой суммы зависит и размер максимального пособия по безработице.

Минимальная прожиточный минимум в Украине вырастет до 2197 гривен (до 1 июля – 2102 гривны). Как сообщили в пресс-службе Киевского городского центра занятости, вырастет сумма максимального и минимального пособия для безработных граждан. Об этом сообщает издание "Информатор".

"Сегодня прожиточный минимум на одного человека составляет для трудоспособных лиц 2102 гривен, а с 1 июля вырастет до 2197 гривен. Это значит, что те, кто получает максимальную помощь по безработице (которая рассчитывается в процентном соотношении от среднего дохода за последние 6 месяцев работы и не может превышать сейчас четыре прожиточных минимума, то есть 8408 гривен), с 1 июля будут получать больше — 8788 гривен в месяц", — отметил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билич.

Стоит отметить, что во время карантина Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице с 650 до 1000 гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцев предупредили о задержках пенсий и сообщали, кого это коснется.

А также рассказывали о том, каким категориям граждан стоит рассчитывать на повышение выплат с 1 июля.