Українцям почнуть платити більше: з 1 липня піднімуться суми допомоги

В Україні з 1 липня 2020 року зросте сума виплат для безробітних громадян. Це пов'язано з тим, що з 1 липня за законом про Державний бюджет збільшиться прожитковий мінімум. Від цієї суми залежить і розмір максимальної допомоги по безробіттю.

Мінімальна прожитковий мінімум в Україні зросте до 2197 гривень (до 1 липня – 2102 гривні). Як повідомили в пресслужбі Київського міського центру зайнятості, зросте сума максимальної та мінімальної допомоги для безробітних громадян. Про це повідомляє видання "Інформатор".

"Сьогодні прожитковий мінімум на одну людину становить для працездатних осіб 2102 гривень, а з 1 липня зросте до 2197 гривень. Це означає, що ті, хто отримує максимальну допомогу по безробіттю (що розраховується в процентному співвідношенні від середнього доходу за останні 6 місяців роботи та не може перевищувати зараз чотири прожиткових мінімуми, тобто 8408 гривень), з 1 липня будуть отримувати більше — 8788 гривень в місяць", — зазначив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

Варто відзначити, що під час карантину Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 650 до 1000 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українців попередили про затримки пенсій і повідомляли, кого це торкнеться.

А також розповідали про те, яким категоріям громадян варто розраховувати на підвищення виплат з 1 липня.