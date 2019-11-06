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Українцям почали пропонувати "гроші від президента": будьте обережні

STYLERЖиття    06.11.2019 - 17:58
Українцям почали пропонувати "гроші від президента": будьте обережні
ПриватБанк попередив українців про нову аферу (ілюстративне фото / РБК-Україна)

ПриватБанк попередив українців про аферистів у мережі, які виманюють гроші у людей

ПриватБанк попередив українців про нову аферу в мережі. Це сталося після того, як у стрічках новин в соціальних мережах почали з’являтися рекламні повідомлення, де яких йдеться про розіграш грошей нібито від президента.

"У разі переходу за рекламним посиланням користувачу пропонують зареєструватися, відповісти на соціальне опитування й отримати гроші", - розповіли у банку.

Дехто з довірливих громадян уже навіть потрапив на гачок шахраям - вони перейшли за посиланням і зареєструвалися, ввівши при цьому свої персональні дані та інформацію про рахунки в ПриватБанку.

В фінансовій установі закликали користувачів не переходити за сумнівними посиланнями, не реєструватися на невідомих сайтах та не передавати персональні дані третім особам, навіть президентові України.

Також у банку зауважили, що "жодної законної підстави виплачувати по 10 тис. грн і більше немає".

Якщо ж ви маєте сумніви щодо операцій зі своїми картками і вважаєте, що могли стати жертвою шахрайства, потрібно негайно звернутися на гарячу лінію 3700.

Додамо, що подібного роду шахрайством аферисти займалися і позаминулого року. У 2017-му у Instagram масово почали з’являтися рекламні повідомлення, в яких йшлося, начебто кожен громадянин України може отримати 3800 грн. У коментарях фейкові акаунти користувачів навіть розповідали, що їм буцімто вже зарахували ці гроші на картку.

Українцям почали пропонувати &quot;гроші від президента&quot;: будьте обережні

ПриватБанк попередив українців про нову аферу (ілюстративне фото / РБК-Україна)

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