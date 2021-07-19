Украинцам могут поднять минимальную зарплату: сколько она составит

Также министр сообщил, что уровень инфляции в стране предположительно возрастет на 2%.

По словам Марченко, увеличение "минималки" - это сейчас приоритет.

"Мы рассчитываем, что в 2022 году увеличим (минимальную заработную плату, - ред.) до 7 тысяч 700 гривен", - сказал он.

Деньги для выплат есть

Марченко отметил, что пенсии также будут повышаться.

"Хочу подчеркнуть, что мы оставили фискальное пространство. Речь идет о нераспределенные расходы. Они составляют от 50 до 100 млрд гривен", - сказал Марченко.

Эти деньги могут быть направлены на повышении минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Также в Министерстве финансов предполагают и увеличение пенсий.

"Это будет приоритетом и уже определяться при формировании бюджета на 2022 - 2024 годы. Деньги для увеличения этих выплат является", - подытожил Марченко.

Какая сейчас "минималка" в Украине

Напомним, что сейчас минимальная зарплата в украине составляет 6 тысяч гривен.