В Минздраве рассказали, как будут поднимать зарплату медикам

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, как будут поднимать зарплату медикам. Он рассказал, что в указе президента говорится, что минимальная зарплата для медсестры должна быть 13,5 тысяч гривен.

Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина .

Также в указе президента говорится, что минимальная зарплата врача должна составлять 20 тысяч гривен.

По словам Ляшко, поскольку невозможно урегулировать отдельную отрасль путем поднятия минимального уровня зарплаты, Минздрав работает над тем, чтобы изменить корпоративное управление в системе здравоохранения, где будут четко прописаны коллективные договоры и главный врач или директор будут обязаны осуществить такую оплату.

"А для этого нам нужно наполнить Программу медицинских гарантий. Другое, что мы также рассматриваем - это подписание отраслевого соглашения между профсоюзами, работодателями и Министерством здравоохранения как представителем правительства. В нем мы четко зафиксируем те цифры, которые есть в указе президента", - сообщил он.