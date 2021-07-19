Українцям можуть підняти мінімальну зарплату: скільки вона складе

Також міністр повідомив, що рівень інфляції в країні імовірно зросте на 2%.

За словами Марченка, збільшення "мінімалки" - це зараз пріоритет.

"Ми розраховуємо, що в 2022 році збільшимо (мінімальну заробітну плату, – ред.) до 7 тисяч 700 гривень", – сказав він.

Гроші для виплат є

Марченко зазначив, що пенсії також будуть підвищуватися.

"Хочу підкреслити, що ми залишили фіскальний простір. Йдеться про нерозподілені витрати. Вони становлять від 50 до 100 000 000 000 гривень", - сказав Марченко.

Ці гроші можуть бути спрямовані на підвищення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Також у Міністерстві фінансів припускають і збільшення пенсій.

"Це буде пріоритетом і вже визначатися при формуванні бюджету на 2022-2024 роки. Гроші для збільшення цих виплат є", - підсумував Марченко.

Яка зараз "мінімалка" в Україні

Нагадаємо, що зараз мінімальна зарплата в Україні становить 6 тисяч гривень.