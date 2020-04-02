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Украинцам могут перекрыть доступ к морю: что известно

STYLERКоронавирус    02.04.2020 - 16:11
Украинцам могут перекрыть доступ к морю: что известно
Карантин в Украине из-за коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

Карантин начнут ужесточать, чтобы остановить пандемию COVID-19

Карантин в Украине из-за коронавируса ужесточают в разных городах страны, а нарушителей ограничений штрафуют на внушительные суммы. А вот жителям Одессы могут перекрыть доступ к морю. Зачем местная власть хочет пойти на столь радикальные меры - в материале Styler.

Так, по информации Телеграм-канала PavlovskyNews, руководство Одессы всерьез озабочено наплевательским отношением жителей города к карантину. Несмотря на предупреждения из громкоговорителей, одесситы не хотят сидеть дома, а предпочитают прогулки к побережью.

"Сейчас прорабатывается вариант, при котором вдоль берега будет организовано дежурство полиции и муниципальной охраны. Нарушителей ожидает штраф. Запрет прогулок возле моря может вступить в силу уже со следующей недели", - сказано в сообщении.

Украинцам могут перекрыть доступ к морю: что известно

В Одессе могут ограничить доступ к морю (скрин: Телеграм/PavlovskyNews)

На 2 марта в Украине лабораторно подтвердили 804 случая заболевания коронавирусом, 13 пациентов выздоровело, а 20 - умерло. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 135 человек, а умерших - на три человека.

Напомним, что с 1 апреля в Украине ужесточили карантинные меры. Кабинет министров принял ряд радикальных решений, таких как запрет на прогулки больше, чем два человека и нахождение на улице детей до 16 лет без сопровождения взрослых.

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