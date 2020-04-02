Українцям можуть перекрити доступ до моря: що відомо

Карантин в Україні через коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Карантин почнуть посилювати, щоб зупинити пандемію COVID-19

Карантин в Україні через коронавірус посилюють у різних містах країни, а порушників обмежень штрафують на значні суми. А ось жителям Одеси можуть перекрити доступ до моря. Навіщо місцева влада хоче піти на такі радикальні заходи - в матеріалі Styler.

Так, за інформацією Телеграм-каналу PavlovskyNews, керівництво Одеси всерйоз переймається наплювацьким ставленням жителів міста до карантину. Незважаючи на попередження з гучномовців, одесити не хочуть сидіти вдома, а віддають перевагу прогулянкам до узбережжя.

"Зараз опрацьовується варіант, при якому уздовж берега буде організовано чергування поліції і муніципальної охорони. Порушників чекає штраф. Заборона прогулянок біля моря може набути чинності вже з наступного тижня", - сказано в повідомленні.

В Одесі можуть обмежити доступ до моря (скрін: Телеграм/PavlovskyNews)

На 2 березня в Україні лабораторно підтвердили 804 випадки захворювання коронавірусом, 13 пацієнтів видужало, а 20 - померло. За останню добу кількість хворих збільшилася на 135 осіб, а померлих - на три людини.

Нагадаємо, що з 1 квітня в Україні посилили карантинні заходи. Кабінет міністрів прийняв ряд радикальних рішень, таких як заборона на прогулянки більше, ніж дві людини і перебування на вулиці дітей до 16 років без супроводу дорослих.