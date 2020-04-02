Карантин в Украине: где маску носить обязательно и какие штрафы за нарушение правил

Карантин в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Юристы объяснили, где маску нужно носить обязательно и какие штрафы положены за нарушение правил карантина

Карантин в Украине был введен сроком до 24 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. В городах временно остановили работу метро, крупных торговых центров, магазинов и ресторанов. Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, зоотоварам, ритуальным услугам, АЗС. Большинство жителей ушли на удаленную работу, а школьники – на дистанционное обучение.

С 1 апреля в Украине усилили карантинные меры и Кабинет министров опубликовал список новых запретов:

Запрещено в общественных местах находиться без маски или респиратора

Нельзя ходить по улице компаниями больше двух человек (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей)

Запрещено быть в общественных местах детям младше 16 лет без сопровождения совершеннолетних

Запрещается посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (можно только для выгуливания домашних животных или по служебной необходимости)

Нельзя посещать спортивные и детские площадки

Запрещено проводить массовые мероприятия для более десяти человек

Как объясняют юристы, общественное место – это часть какого-либо строения, которое доступно или открыто для населения свободно, по приглашению, за плату, постоянно или периодически, время от времени, в том числе подъезды, подземные переходы, стадионы.

В законах Украины понятие "общественного места" указано в "О мерах предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения". То есть, просто улица или двор не являются общественным местом.

Кроме того, орган местного самоуправления может расширить список общественных мест, согласно статье 9 этого закона.

Также список общественных мест указан в статье 178 Кодекса про административные нарушения. Там в перечне общественных мест, которые запрещены для распития алкоголя, указаны улицы, закрытые спортивные сооружения, скверы, парки и все виды общественного транспорта.

"Советуем обратится в органы местного самоуправления для ознакомления со списком мест в вашем городе", - рекомендуют юристы по поводу запрета на посещение общественных мест без масок.

Для того, чтобы не заплатить штраф от 17 тысяч гривен, стоит носить маски или респираторы везде, кроме собственных квартир и домов, а также дворов возле подъезда, при условии, что вы там находитесь одни, советуют юристы.

Напомним, нарушение правил карантинного режима в Украине карается серьезными штрафами.

Первое нарушение – 17 тысяч гривен.

Второе нарушение – 34 тысячи гривен.

Третье нарушение – уголовная ответственность.

Штраф украинцы могут получить не только за отсутствие масок в общественных местах, а также за прогулки по паркам, особенно большой компанией, за нарушение правил изоляции и обсервации, за посещение детских и спортивных площадок.