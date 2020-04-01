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Украинцам усилят карантин: домашняя изоляция и ограничения по возрасту

STYLERКоронавирус    01.04.2020 - 16:11
Украинцам усилят карантин: домашняя изоляция и ограничения по возрасту
Карантин в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Украине будет действовать по новым правилам

Карантин в Украине усилят, чтобы уберечь украинцев от массового заражения коронавирусом COVID-19. Что изменится для нас в ближайшие дни для - в материале Styler.

Так, по словам главы Министерства здравоохранения Максима Степанова, новые ограничения коснутся:

  • транспорта,
  • самоизоляции,
  • обсервации.

В ведомстве сообщили, что решение по усилению карантинных мер уже принято 1 апреля, а 2 апреля изменения будут доработаны.

Отмечается, что некоторые перемены коснутся возрастной группы украинцев старше 60 лет.

"Мы хотим внедрить наиболее эффективную комбинацию профилактических немедикаментозных мер: домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование лиц в возрасте от 60 лет", - заявил Степанов.

Кроме того будет обеспечена остановка общественного транспорта, а также ограничено посещение парков и зон отдыха.

В Минздраве пообещали опубликовать перечень случаев, при которых ограничения применяться не будут.

Украинцам усилят карантин: домашняя изоляция и ограничения по возрасту

В Украине усилят карантин (скрин: facebook.com/moz.ukr)

Ранее мы писали, что в Украине начнут производить лекарство от коронавируса. Препарат уже показал хороший результат при лечении тяжелых пациентов в Ухане.

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