Украинцам хотят упростить жизнь: в западных странах такого нет

В Украине хотят отменить медицинские справки при приеме на работу, а также для посещения бассейнов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

"В Украине есть такое явление, как медицинские справки, которые наше государство требует в самых неожиданных местах. Например, у госслужащих при приеме на работу требуют две медицинские справки (психиатр и нарколог). Или знаменитая справка в бассейн", - написал он.

При этом Дубилет сомневается, что эти требования являются оправданными.

"С одной стороны, они приводят к излишней бюрократии, расходам и нагрузке больниц, а сами справки часто просто продаются. С другой стороны, может, это имеет положительное влияние на здоровье украинцев? В западных странах такого обычно нет. Для меня это аргумент в пользу отмены таких требований", - сказал министр.

Скриншот поста (facebook.com/dubilet)

В комментариях к публикации украинцев рассказали, что во многих странах все же до сих пор требуют медицинские справки, правда, не всегда.

Например, как говорит один из юзеров, в Соединенных Штатах Америки требуют сдавать анализ на наркотики. Фактически, каждый раз при поступлении на работу. Причем, это могут требовать даже в контрактора, которому выдается пропуск на месяц.

Игорь Михальчишин отметил, что в Польше также нужны справки, но момент бюрократии почти отсутствует.

"В Польше, например, перед устройством на работу меня отправили (как и других коллег-поляков) до "собственного" врача. Врач провел разговор на 5-10 минут, проверил давление и написал заключение, что к работе годен. Справку на руки не давал, все передалось без моего участия", - говорит украинец.

Но в большинстве своем комментаторы сходятся в одном: проблема не в справках, а в том, что их легко купить.