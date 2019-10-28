Українцям хочуть спростити життя: у західних країнах такого немає

В Україні хочуть скасувати медичні довідки при наймі на роботу, а також для відвідин басейнів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет.

"В Україні є таке явище, як медичні довідки, які наша держава вимагає у самих несподіваних місцях. Наприклад, у держслужбовців при прийомі на роботу вимагають дві медичні довідки (психіатр та нарколог). Або славнозвісна довідка у басейн", - написав він.

При цьому Дубілет сумнівається, що ці вимоги є виправданими.

"З одного боку, вони призводять до зайвої бюрократії, видаткам та навантаженню лікарень, а самі довідки часто просто продаються. З іншого боку, може, це має позитивний вплив на здоров’я українців? У західних країнах такого зазвичай немає. Для мене це аргумент на користь скасування таких вимог", - сказав міністр.

Скриншот поста (facebook.com/dubilet)

У коментарях до публікації українців розповіли, що у багатьох країнах все ж і досі вимагають медичні довідки, щоправда, не завжди.

Наприклад, як каже один з юзерів, у Сполучених Штатах Америки вимагають здавати аналіз на наркотики. Фактично, кожен раз при вступі на роботу. Причому, це можуть вимагати навіть в контрактора, якому видається перепустка на місяць часу.

Ігор Михальчишин зазначив, що у Польщі також потрібні довідки, але момент бюрократії майже відсутній.

"У Польщі, наприклад, перед влаштуванням на роботу мене відправили (як і інших колег-поляків) до "власного" лікаря. Лікар провів розмову на 5-10 хвилин, перевірив тиск і написав висновок, що до праці придатний. Довідку на руки не давав, все передалося без моєї участі", - каже українець.

Але в більшості своїй коментатори сходяться на одному: проблема не в довідках, а в тому, що їх легко купити.