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Субсидии ЖКХ: украинцам сделали приятный сюрприз

STYLERЖизнь    26.10.2019 - 17:58
Субсидии ЖКХ: украинцам сделали приятный сюрприз
Субсидии в Украине (коллаж РБК-Украина)

С новым отопительным сезоном в Украине решили упростить правила получения субсидии

На субсидии в Украине сможет претендовать более широкий круг людей, при этом есть и плохая новость - правительство подняло на 5% уровень расходов семьи на оплату комуслуг (с 15% до 20%), начиная с которых можно эту субсидию получить. Но новые правила вступят в силу только с мая 2020 года. Эксперты одобряют оба новшества, но говорят, что субсидиантов станет меньше, а долги за коммуналку увеличатся, передает "Сегодня".

Министр соцполитики Юлия Соколовская разъяснила: упрощения оформления субсидий касаются детских домов семейного типа (ДДСТ), сельских пенсионеров и военнослужащих. Так, комиссиям местных органов власти дано право назначать субсидию ДДСТ на сверхнормативную площадь жилья (более 120 кв. м для квартир и 200 кв. м для домов), а в доходах ДДСТ уже в нынешнем отопсезоне не будут учитываться материальная помощь, стипендия детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также приобретенные ими (ДДСТ, а не детьми) транспортные средства.

В доходах селян старше 60 лет, состоящих в браке и проживающих совместно, но зарегистрированных по разным адресам, при назначении субсидии не будут учитываться доходы того супруга, который "не числится" по адресу домохозяйства, претендующего на госпомощь. А военнослужащие-субсидианты получили право не предоставлять справку об оплате ЕСВ.

Субсидии ЖКХ: украинцам сделали приятный сюрприз

Субсидии в Украине (коллаж РБК-Украина)

Наконец, небогатые семьи смогут надеяться на субсидию, даже если имеют автоприцеп, которому меньше 5 лет (ранее для получения субсидии любой транспорт, имеющийся в семье, должен быть старше 5 лет). Эти меры, по словам министра, позволят получать либо увеличить госпомощь на оплату коммуналки всем перечисленным категориям субсидиантов.

При всем этом правительство планирует поднять на 5% уровень расходов семьи на оплату комуслуг (с 15% до 20%), начиная с которых можно эту субсидию получить. Увеличение "ценза" доходов для претендентов на субсидию эксперты оценивают негативно для субсидиантов и объясняют просто: надо уменьшить число претендентов на госпомощь.

Эксперты уверены: в 2020 году, когда начнут считать субсидии по-новому, отсеется более половины тех, кто их получает, или до 2 млн семей.

Напомним, что ранее ПФУ назвал суммы выплат пенсий и субсидий за месяц.

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