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Украинцам хотят еще больше повысить пенсионный возраст: что известно

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Вторник 01 июня 2021 21:44
Украинцам хотят еще больше повысить пенсионный возраст: что известно Фото: пенсионный возраст в Украине могут снова повысить (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

В Украине могут снова увеличить пенсионный возраст, хотя 1 апреля был реализован последний этап реформы, согласно которому все граждане смогут выходить на пенсию в 60 лет. Но народные депутаты зарегистрировали законопроект, предполагающий постепенное общее повышение еще на 1 год - до 61-летнего возраста.

1 июня соответствующий проект закона № 5566 направлен на рассмотрение комитета, указывается на сайте Верховной Рады.

Пенсионный возраст хотят поднять, но не всем

Авторы документа "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном страховании" относительно некоторых вопросов определения пенсионного возраста" предлагают поднимать ежегодно в течение 12 лет на 1 месяц возраст для всех, и в то же время снизить для матерей, родивших и воспитавших ребенка до 6-летнего возраста.

  • Начиная с 1 января 2023 года ежегодно увеличивать возраст, дающий право на назначение пенсии по возрасту, на 1 месяц. И так до 1 января 2035-го.
  • Женщины, родившие ребенка и воспитавшие его до шестилетнего возраста, имеют право на уменьшение пенсионного возраста на 6 месяцев.

Отмечается, что указанное уменьшение пенсионного возраста для женщин применяется за каждого ребенка, однако пенсионный возраст для женщин не может быть пониженным более чем на 3 года.

Почему хотят изменить пенсионный возраст

Инициаторами нововведения стали 10 народных депутатов от партии "Слуга народа". В пояснительной записке к законопроекту объясняется, что общее повышение пенсионного возраста до 61 года в Украине призвано компенсировать как раз такое снижение возраста на полгода матерей детей до 6 лет.

Кроме того отмечается, что в ряде стан Евросоюза пенсионный возраст для граждан повышен до 65 лет и более.

Также депутаты прогнозируют, что реализация закона "будет способствовать преодолению демографических проблем и стимулировать воспроизводство населения, а также обеспечит социальную защищенность матерей в вопросе пенсионного обеспечения".

Ранее сообщалось, что работающим пенсионерам в Украине пересчитали выплаты, и с июня пенсионеры получили возможность задним числом получить доплаты за апрель и май.

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