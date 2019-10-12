Украинцам готовят новый сюрприз с зарплатами (фото: pixabay.com)

Трудоустраивать молодежь станет выгодно

9 октября 2019 на сайте Верховной Рады Украины был опубликован законопроект, в котором речь идет о том, что в скором времени ЕСВ могут отменить и для работников до 27 лет установить нулевую ставку НДФЛ.

Проект Закона №2250 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно содействия трудоустройству студентов и молодых специалистов, детенизации рынка занятости и доходов населения, остановки оттока украинских специалистов за границу)" предлагает очень интересные вещи.

В документе говорится, что учитывая размер минимальной заработной платы, работодатель обязан за свой счет оплатить за своего работника единый социальный взнос в размере 918,06 гривен, а также удержать с работника подоходный налог в размере 751,14 гривен и военный сбор в размере 62,60 гривен. Именно поэтому работодатели не берут на работу студентов и предпочитают более опытных работников.

Украинцам готовят новый сюрприз с зарплатами (фото: pixabay.com)

Чтобы избежать подобных проблем в дальнейшем, закон предлагает освободить работодателей от уплаты ЕСВ и установить нулевую ставку НДФЛ для работников, которые не достигли 27-лет.

Предложенные изменения будет способствовать выведению рынка занятости из тени, а также минимизируют коррупционные риски при проведении проверок контролирующими органами.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Раде зарегистрировали законопроект №2208 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении общегосударственного сбора на развитие спорта".