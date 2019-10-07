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В Раде предлагают ввести сбор на обмен наличной валюты для развития спорта

Новости » Политика    07.10.2019 - 15:40
В Раде предлагают ввести сбор на обмен наличной валюты для развития спорта
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

За непредоставление расчетного документа при покупке валюты наличкой предлагается штрафовать

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект №2208 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении общегосударственного сбора на развитие спорта". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Документ внесли в Раду 3 октября, последний этап прохождения - обрабатывается в комитете.

Автор инициативы - заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности и по вопросам налоговой и таможенной политики Александр Дубинский от фракции "Слуга народа".

Законопроектом предусматривается ввести общегосударственный сбор на обмен наличной валюты для развития спорта. Согласно проекту, ставка сбора на развитие спорта составляет 1 процент от сделки по покупке иностранной валюты в наличной форме.

"Законопроектом также предусмотрено установление ответственности плательщиков сбора за осуществление операций по покупке иностранной валюты в наличной форме без выдачи расчетных документов", - указано у пояснительной записке.

В частности, в проекте указано, что непредоставление плательщиками сбора на развитие спорта первого экземпляра расчетного документа при покупке валюты наличкой или предоставление такого документа не на полную сумму влечет наложение штрафа в размере 100 процентов суммы операций по покупке валюты, осуществленных плательщиком сбора без предоставления расчетных документов.

Напомним, Рада планирует уменьшить штрафы за нарушение трудового законодательства: нардепы приняли соответствующий законопроект №1233 за основу в первом чтении.

Как писало РБК-Украина, в Украине планируют ввести новый акцизный налог на товары, при изготовлении которых предприятия загрязняют окружающую среду выбросами в атмосферу или воду.

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