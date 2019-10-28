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Украинцам готовят новые штрафы: вплоть до лишения свободы

STYLERЖизнь    28.10.2019 - 19:01
Украинцам готовят новые штрафы: вплоть до лишения свободы
Призыв в армию в Украине (иллюстративное фото / УНИАН)

Сегодня призывников за неявку по повестке штрафуют всего на 255 грн. Но вскоре все может поменяться

Украинцам хотят увеличить штрафы за уклонение от призыва на срочную службу. С такой инициативой выступили в управлении персонала штаба Командования Сухопутных войск.

Таким образом, уже вскоре 18-летним украинцам (в Минобороны хотят вернуть призыв на срочную службу с такого возраста) могут ужесточить наказание вплоть до лишения свободы, если они будут пытаться уклонится от призыва в армию, в частности, не явятся по повестке в военкомат.

По мнению начальника отделения комплектования Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Николая Качаненко, на сегодняшний день для призывника не является проблемой заплатить штраф в 255 грн и продолжать игнорировать повестки.

"За уклонение от военной службы у нас наказания не "лишение свободы", а лишь "ограничение". Самый строгий наш суд в лучшем случае может вынести приговор в виде условного наказания", - сказал на брифинге полковник.

В связи с этим, говорит военный, некоторым призывникам сегодня выгоднее даже быть условно осужденными, чем служить в армии.

Украинцам готовят новые штрафы: вплоть до лишения свободы

Призыв в армию в Украине (иллюстративное фото / mil.gov.ua)

При этом, о каких именно штрафах в будущем может идти речь, и начнут ли призывников-нарушителей лишать свободы, Качаненко не сказал.

Напомним, что 1 октября в Украине стартовал осенний призыв в армию. Призывная кампания продлится до 31 декабря.

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