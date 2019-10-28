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Українцям готують нові штрафи: аж до позбавлення волі

STYLERЖиття    28.10.2019 - 19:01
Українцям готують нові штрафи: аж до позбавлення волі
Призов в армію в Україні (ілюстративне фото / УНІАН)

Сьогодні призовників за неявку по повістці штрафують всього на 255 грн. Але незабаром все може змінитися

Українцям хочуть збільшити штрафи за ухилення від призову на строкову службу. З такою ініціативою виступили в управлінні персоналу штабу Командування Сухопутних військ.

Таким чином, вже невдовзі 18-річним українцям (Міноборони хоче повернути призов на строкову службу з такого віку) можуть посилити покарання аж до позбавлення волі, якщо вони будуть намагатися ухилитися від призову в армію, зокрема, не прийдуть за повісткою до військкомату.

На думку начальника відділення комплектування Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Миколи Качаненка, на сьогоднішній день для призовника не є проблемою заплатити штраф в 255 грн і продовжувати ігнорувати повістки.

"За ухилення від військової служби покарання не "позбавлення волі", а лише "обмеження". Найсуворіший наш суд в кращому випадку може винести вирок у вигляді умовного покарання", - сказав на брифінгу полковник.

У зв'язку з цим, говорить військовий, деяким призовникам сьогодні вигідніше навіть бути умовно засудженими, ніж служити в армії.

Українцям готують нові штрафи: аж до позбавлення волі

Призов в армію в Україні (ілюстративне фото / mil.gov.ua)

При цьому, про які саме штрафи в майбутньому може йти мова, і чи почнуть призовників-порушників позбавлятимуть волі, Качаненко не сказав.

Нагадаємо, що 1 жовтня в Україні стартував осінній призов в армію. Призовна кампанія триватиме до 31 грудня.

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