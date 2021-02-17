Украинцам готовят новые налоги: кого обяжут платить и сколько

В Украине планируют ввести налог на дополнительные доходы самозанятых граждан, полученные от оказания определенных услуг, и которые не превышают 100 размеров минимальной заработной платы в год.
Соответствующий проект закона №5046 зарегистрирован на сайте Верховной Рады.
Новшество коснется граждан, которые работают самостоятельно (не имеют наемных работников) и без регистрации ФЛП, и занимаются не запрещенными видами деятельности, такие как репетиторы, няни, изготовители собственной продукции (например, домашние кондитеры), дизайнеры и тому подобное.
Уплата налога будет осуществляться на основании уведомления, полученного от налогового органа через портал "Дія" или электронный кабинет налогоплательщика.
Как указывается в пояснительной записке к документу, реализация проекта закона "о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения отдельных видов доходов" призвана легализовать деятельность физических лиц, оказывающих услуги другим лицам лично без использования труда наемных работников, и которые получают оплату наличными, а также создать "благоприятные условия для уплаты налогов указанными лицами".
Ставку налога хотят установить на уровне 5%. При этом годовая сумма не должна превышать 100 минимальных зарплат. Также эти лица будут освобождены от уплаты единого социального взноса.
Налогоплательщики будут обязаны до 1 августа года, следующего за отчетным, уплатить налог на дополнительные доходы.
Ранее сообщалось, что Рада приняла за основу закон о "налоге на Google", который предусматривает введение налога с продаж электронных услуг.
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