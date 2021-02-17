Українцям готують нові податки: кого зобов'яжуть платити і скільки

В Україні планують ввести податок на додаткові доходи самозайнятих громадян, отримані від надання певних послуг, і які не перевищують 100 розмірів мінімальної заробітної плати на рік.
Відповідний проект закону №5046 зареєстрований на сайті Верховної Ради.
Нововведення стосуватиметься громадян, які працюють самостійно (не мають найманих працівників) і без реєстрації ФОП, і не займаються забороненими видами діяльності, такі як репетитори, няні, виробники власної продукції (наприклад, домашні кондитери), дизайнери тощо.
Сплата податку здійснюватиметься на підставі повідомлення, отриманого від податкового органу через портал "Дія" або електронний кабінет платника податків.
Як вказується в пояснювальній записці до документа, реалізація проекту закону "про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування окремих видів доходів" покликана легалізувати діяльність фізичних осіб, які надають послуги іншим особам особисто без використання праці найманих працівників, які отримують оплату готівкою, а також створити "сприятливі умови для сплати податків зазначеними особами"
Ставку податку хочуть встановити на рівні 5%. При цьому річна сума не повинна перевищувати 100 мінімальних зарплат. Також ці особи будуть звільнені від сплати єдиного соціального внеску.
Платники податків будуть зобов'язані до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити податок на додаткові доходи.
Раніше повідомлялося, що Рада прийняла за основу закон про "податок на Google", який передбачає введення податку з продажів електронних послуг.
Також ми розповідали про податок на авто, яке доведеться заплатити в 2021 році, а також пояснювали, кому і скільки потрібно викласти.