Украинцам готовят новую пенсионную реформу: кого ждут солидные доплаты

Украина с января 2021 года может частично перейти на накопительную пенсию, когда 2% от налога на доходы физлиц и 2% ЕСВ - всего 4 % - будут поступать в некий фонд, и украинцы по выходу на пенсию смогут получить солидную сумму. Эксперт рассказал Styler о плюсах, минусах и всех подводных камнях такого нововведения.

Отметим, что по словам Дениса Шмыгаля, отработав положенное время, пенсионер при выходе на отдых сможет рассчитывать на 1 млн гривен. И как распоряжаться этими деньгами - будет решать он сам - либо забрать все сразу, либо частями, либо оформить пожизненные выплаты.

При этом, премьер-министр, как и приверженцы такой реформы, уверены, что демографический кризис через 15 лет может привести к тому, что на одного работающего будут приходиться два пенсионера. Тогда пенсии будут еще более нищенскими, а налоги с работающих украинцев - еще выше.

Накопительная пенсия выведет украинцев из "эпохи" бедности?

Ярослав Савченко, директор компании по управлению активами "Вселенная", говорит, что без введения накопительной пенсионной системы, украинцев на пенсии ожидает лишь "эпоха бедности".

"Коэффициент замещения из солидарной системы будет неуклонно снижаться. Доходы человека при выходе на пенсию будут падать до неприемлемого по мировым стандартам уровня. Пенсия составит лишь 18% от зарплаты в 2050 году (при минимально допустимом уровне 40%)", - прогнозирует он.

А вот введение накопительной системы поможет решить эту проблему. При этом в выигрыше будут и те, кому до пенсии 5-10 лет, и те, кто только встал на свой "трудовой путь".

Для справки, коэффициент замещения - это соотношение пенсии (средней, индивидуальной) заработной платы (средней, индивидуальной соответственно). Он помогает определить, на сколько снижаются доходы граждан при выходе на пенсию. Согласно Международной конвенции №102 "О минимальных нормах социального обеспечения" коэффициент замещения должен быть не менее, чем 40% от уровня заработной платы (дохода) гражданина. А к 2050 году он может снизиться до 18%, прогнозирует эксперт.

Как украинцы накапливают себе на пенсию уже сейчас

Ярослав Савченко рассказал, что в Украине уже 15 лет функционируют негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Тысячи украинских предприятий внедрили у себя корпоративные пенсионные программы для своих работников.

"Бизнес добровольно направляет часть своей прибыли на формирование пенсионных накоплений для своих работников. Это пример наивысшей степени социальной ответственности бизнеса. Работодатель заботится о защите наемного работника не только, когда тот приносит пользу бизнесу, но и после того, как работник перестал работать (вышел на пенсию или заболел)", - поделился эксперт.

Кто выиграет от новой пенсионной реформы

А вот от накопительной системы бизнес только выиграет, уверен Савченко, поскольку будет создан мощный долгосрочный инвестиционный внутренний ресурс.

"Накоплении средства будут инвестированы в украинскую экономику, в украинские предприятия, что приведет к росту ВВП, созданию новых рабочих мест, развития инфраструктуры и повышения уровня доходов граждан", - добавил специалист.

Кроме того, введение накопительной пенсионной системы, уверен Савченко, сможет способствовать процессу детенизации трудовых отношений и легализации заработных плат.

"Наемные работники будут заинтересованы в официальных зарплатах, поскольку именно они будут базой для начисления взносов в накопительную систему", - добавил он.

Какая пенсионная система самая лучшая

По мнению эксперта, чем больше источников дохода на пенсии - тем лучше. В идеале, пенсия должна состоять из трех частей:

пенсия из солидарной системы,

пенсия с обязательной накопительной пенсионной системой,

пенсия с системой добровольного негосударственного пенсионного обеспечения.

При этом первые две составляющие вместе должны обеспечивать коэффициент замещения на уровне не ниже 0,40.

"Государство должно создать надежную накопительную систему, которой будут доверять украинцы, и осуществлять контроль над ее деятельностью. А где именно накапливать, какой пенсионный фонд выбрать - должны решать сами украинцы", - добавил Руслан Савченко.

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