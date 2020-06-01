Українцям готують нову пенсійну реформу: кого чекають солідні доплати

Україна з січня 2021 року може частково перейти на накопичувальну пенсію, коли 2% від податку на доходи фізосіб і 2% ЄСВ - всього 4 % - будуть надходити в певний фонд, і українці по виходу на пенсію зможуть отримати солідну суму. Експерт розповів Styler про плюси, мінуси й усі підводні камені такого нововведення.

Зазначимо, що за словами Дениса Шмигаля, відпрацювавши належний час, пенсіонер при виході на відпочинок зможе розраховувати на 1 млн гривень. І як розпоряджатися цими грошима - він сам буде вирішувати - або забрати всі одразу або частинами, або оформити довічні виплати.

При цьому, прем'єр-міністр, як і прихильники такої реформи, впевнені, що демографічна криза через 15 років може призвести до того, що на одного працюючого припадатиме два пенсіонери. Тоді пенсії будуть ще більш злиденними, а податки з працюючих українців - ще більшими.

Накопичувальна пенсія виведе українців з "епохи" бідності?

Ярослав Савченко, директор компанії з управління активами "Всесвіт", говорить, що без запровадження накопичувальної пенсійної системи, українців на пенсії чекає лише "епоха бідності".

"Коефіцієнт заміщення із солідарної системи буде неухильно знижуватися. Доходи людини при виході на пенсію будуть падати до неприйнятного за світовими стандартами рівня. Пенсія складе лише 18% від зарплати у 2050 році (при мінімально допустимому рівні 40%)", - прогнозує він.

А ось введення накопичувальної системи допоможе розв'язати цю проблему. При цьому у виграші будуть і ті, кому до пенсії 5-10 років, і ті, хто тільки встав на свій "трудовий шлях".

Для довідки, коефіцієнт заміщення - це співвідношення пенсії (середньої, індивідуальної) заробітної плати (середньої, індивідуальної відповідно). Він допомагає визначити, на скільки знижуються доходи громадян при виході на пенсію. Відповідно до Міжнародної конвенції №102 "Про мінімальні норми соціального забезпечення" коефіцієнт заміщення повинен бути не менше, ніж 40% від рівня заробітної плати (доходу) громадянина. А до 2050 року він може знизитися до 18%, прогнозує експерт.

Як українці накопичують собі на пенсію вже зараз

Ярослав Савченко розповів, що в Україні вже 15 років функціонують недержавні пенсійні фонди (НПФ). Тисячі українських підприємств впровадили у себе корпоративні пенсійні програми для своїх працівників.

"Бізнес добровільно направляє частину свого прибутку на формування пенсійних накопичень для своїх працівників. Це приклад найвищого ступеня соціальної відповідальності бізнесу. Роботодавець піклується про захист найманого працівника не тільки, коли той приносить користь бізнесу, але і після того, як працівник перестав працювати (вийшов на пенсію або захворів)", - поділився експерт.

Хто виграє від нової пенсійної реформи

А ось від накопичувальної системи бізнес тільки виграє, впевнений Савченко, оскільки буде створено потужний довгостроковий інвестиційний внутрішній ресурс.

"Нагромадженні кошти будуть інвестовані в українську економіку, українські підприємства, що приведе до зростання ВВП, створення нових робочих місць, розвитку інфраструктури та підвищення рівня доходів громадян", - додав фахівець.

Крім того, введення накопичувальної пенсійної системи, впевнений Савченко, зможе сприяти процесу детінізації трудових відносин та легалізації заробітних плат.

"Наймані працівники будуть зацікавлені в офіційних зарплатах, оскільки саме вони будуть базою для нарахування внесків на накопичувальну систему", - додав він.

Яка пенсійна система найкраща

На думку експерта, чим більше джерел доходу на пенсії - тим краще. В ідеалі, пенсія повинна складатися з трьох частин:

пенсія із солідарної системи,

пенсія з обов'язковою накопичувальною пенсійною системою,

пенсія з системою добровільного недержавного пенсійного забезпечення.

При цьому перші дві складові разом повинні забезпечувати коефіцієнт заміщення на рівні не нижче 0,40.

"Держава має створити надійну накопичувальну систему, якій довірятимуть українці, і зможуть здійснювати контроль за її діяльністю. А де саме накопичувати, який пенсійний фонд вибрати - повинні вирішувати самі українці", - додав Руслан Савченко.

Раніше ми писали, хто постраждає від пенсійної реформи, і як відкладати вже зараз.