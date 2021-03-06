Українцям готують податкову амністію: які правила і яку суму можна не декларувати

В Україні хочуть за допомогою подачі "нульової декларації" дати можливість громадянам вивести "в білу" зароблені доходи, з яких не було сплачено податок. Як зазначив народний депутат від "Слуги Народу" Данило Гетманцев, така податкова амністія проводитиметься на добровільній основі.

Про це голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" .

Йдеться про проект закону №5153, який зараз знаходиться на розгляді в Раді.

У разі його схвалення українці, які не можуть пояснити надходження своїх доходів, можуть у період з 1 липня 2021 року по 1 липня 2022 року їх задекларувати (наприклад, покласти на рахунок у банку), заплативши певний відсоток з них без пояснень, звідки взялися ці гроші.

Гетманцев наголосив, що такий законопроект про "податкову амністію" розробляли в першу чергу для простих громадян.

"У нас за 30 років, на жаль, склалася ситуація, при якій громадяни різного достатку накопичують ті чи інші гроші з ухиленням від оподаткування. Власне, податкова амністія дає можливість і шанс людям вийти "в білл", завершити цю практику ухилення від оподаткування, і почати своє фінансове життя з нового аркуша", - пояснив депутат.

Політик також звернув увагу, що подача "нульової декларації" не стосується "білих грошей", з яких вже був сплачений податок.

"Мова йде тільки про ті гроші, які ти отримав з ухиленням від оподаткування. Якщо такі гроші є, і є бажання в майбутньому їх використовувати без будь-яких обмежень, ти повинен покласти кошти в банк під 5%, і фактично отримати таку можливість. Якщо у тебе не гроші, а активи у будь-якій формі, то фактично під 9% ти можеш зробити це ж саме", - розповів він.

Гетманцев зауважив, що для громадян передбачена сума в 400 тисяч гривень, яку не треба амністувати.

"І це саме ті гроші, які зароблені з ухиленням від оподаткування. Ми вважаємо, що будь-який громадянин України має амністовані гроші в розмірі 400 тисяч гривень за результатами саме цієї амністії", - заявив нардеп.

Також Гетманцев висловився щодо ситуації з можливою недовірою українців до банківської системи та заспокоїв громадян, що за правилами, потрібно покласти гроші на банківський рахунок хоч за день до завершення податкової амністії, щоб на момент завершення вони лежали на рахунку, а наступного дня можна за бажанням їх зняти.

Саму ж запропоновану президентом ставку 5% нардеп назвав "абсолютно обґрунтованою" і "певним компромісом" в контексті того, який громадяни платять податок із заробітної плати - 18% ПДФО плюс 1,5% військового збору.

"І якщо ви маєте намір надалі використовувати ці гроші без обмежень і бути спокійними, що ніхто не спитає - а звідки взялися ці гроші, то я раджу цим скористатися", - закликав депутат.

Він додав, що на чиновників такий закон про "нульову декларацію" не поширюватиметься.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартувала кампанія декларування доходів, отриманих протягом 2020 року.

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Нагадаємо, що у попередньому випуску Савік Шустер розповів про суд проти Ігоря Коломойського.



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