Украинцам готовят "налог на YouTube": что известно о законопроекте

YouTube в Украине хотят обложить налогом (коллаж: РБК-Украина)

В Украине хотят ввести налог на YouTube и другие компании с видеоконтентом

YouTube в Украине хотят обложить налогом. В Верховной Раде зарегистрировали проект закона № 2634, в котором идет речь также о других компаниях, предлагающих украинцам видеоконтент. Изменения также могут коснуться работы социальных сетей - Facebook, Instagram, Twitter и так далее.

По состоянию на конец января 2020 законопроект находится на рассмотрении в профильном комитете ВР по гуманитарной и информационной политике, пишет Сегодня.

В пояснительной записке к новому законопроекту сказано, что иностранные компании предоставляют в Украине цифровые услуги без надлежащего налогообложения. И поскольку эта сфера не регулируется на законодательном уровне, это создает неконкурентную среду для украинских компаний, представленных на рынке, которые платят налоги.

"Это приводит к потерям государственного бюджета и создает неконкурентную среду для резидентов-плательщиков. Тем самым нарушаются базовые принципы равенства и нейтральности налогообложения налогоплательщика", - сказано в законопроекте.

Новый закон предусматривает введение 20% налог на добавленную стоимость (НДС) на любые услуги, получаемые украинцами через интернет от иностранных компаний. К примеру, на международные корпорации YouTube, Netflix, Google, Apple и прочее. Изменения могут произойти в размещении рекламы в соцсетях Facebook, Instagram, Twitter и прочих, а также в мобильных приложениях.

Корпорациям придется регистрироваться плательщикам НДС, иначе на них будет наложен штраф.