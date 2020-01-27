В работе YouTube произошел сбой

Иллюстративное фото (getty images)

Жалобы начали поступать около 18:14

Пользователи видеосервиса YouTube сообщили о сбоях в работе сайта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

Отметим, что наибольшее количество проблем испытывают пользователи из США, Японии, Европы и Южной Америки.

По данным Downdetector, 48% пользователей жалуются на сбои в работе сайта, 38% - на проблемы с просмотром видео, 13% - на проблемы со входом в личные аккаунты.

Напомним, 19 января в работе программы WhatsApp произошел сбой. Сообщалось, что сбои в мессенджере наблюдались примерно с 12:35 по киевскому времени. Пользователи испытывали трудности с подключением к серверу (92%), доступом к веб-сайта (3%) и авторизацией (3%). Также, пользователи социальных сетей пожаловались на некорректную работу мессенджера. В частности, они отметили, что в приложение перестало загружаться фото и видео, а также возникли проблемы с отправкой и получением голосовых сообщений.

Как сообщало РБК-Украина, пользователи смартфонов, которые работают на базе Windows Phone, с 31 декабря не могут пользоваться мессенджером WhatsApp. Также с февраля мессенджера лишатся также и владельцы устройств на базе Android и iOS, в частности версий Android 2.3.7 и старше и iOS 8 и старше.