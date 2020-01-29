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Українцям готують "податок на YouTube": що відомо про законопроект

STYLERЖиття    29.01.2020 - 09:11
Українцям готують "податок на YouTube": що відомо про законопроект
YouTube в Україні хочуть обкласти податком (колаж: РБК-Україна)

В Україні хочуть ввести податок на YouTube та інші компанії з відеоконтентом

YouTube в Україні хочуть обкласти податком. У Верховній Раді зареєстрували проект закону № 2634, в якому йдеться також про інші компанії, що пропонують українцям відеоконтент. Зміни також можуть торкнутися роботи соціальних мереж - Facebook, Instagram, Twitter і так далі.

Станом на кінець січня 2020 законопроєкт знаходиться на розгляді в профільному комітеті ВР з гуманітарної та інформаційної політики, пише Сьогодні.

В пояснювальній записці до нового законопроєкту сказано, що іноземні компанії надають в Україні цифрові послуги без належного оподаткування. І оскільки ця сфера не регулюється на законодавчому рівні, це створює неконкурентне середовище для українських компаній, представлених на ринку, які платять податки.

"Це призводить до втрат державного бюджету та створює неконкурентне середовище для резидентів-платників. Тим самим порушуються базові принципи рівності й нейтральності оподаткування платника податку", - сказано в законопроєкті.

Новий закон передбачає введення 20% податок на додану вартість (ПДВ) на будь-які послуги, одержувані українцями через інтернет від іноземних компаній. Приміром, на міжнародні корпорації YouTube, Netflix, Google, Apple та інше. Зміни можуть відбутися в розміщенні реклами в соцмережах Facebook, Instagram, Twitter та інших, а також в мобільних додатках.

Корпораціям доведеться реєструватися платникам ПДВ, інакше на них буде накладено штраф.

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