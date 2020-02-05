Украинцам готовят "налог на Facebook": как это отразится на пользователях

YouTube и Facebook в Украине хотят обложить налогом. Об этом говорится в законопроекте № 2634, зарегистрированном в Верховной Раде. Также предлагается обложить налогом другие соцсети - Instagram, Twitter, а также международные компании - Google, Apple и Netflix, предоставляющие пользователям видеоконтент. Как это нововведение отразится на украинцах - в материале Styler.

Речь идет о двадцатипроцентном налоге на добавочную стоимость (НДС) на услуги компаний-нерезидентов Украины. Таким образом авторы законопроекта хотят создать более конкурентную среду для украинских компаний, работающих с подобным контентом.

Но эксперты высказывают иное мнение. По словам Александра Колтунова, управляющего партнера компании, работающей в IT-сфере, такой шаг создаст дополнительную нагрузку на украинские компании, продвигающие себя через рекламу в соцсетях, пишет "Апостроф".

Что же касается мировых-гигантов, если они и согласятся платить НДС в Украине, то его стоимость заложат в свои услуги. Соответственно, это плюс 20%, к примеру к музыке или играм AppStore, услугам сайта бронирования Booking, а также к рекламе в Facebook, YouTube или Google.

"Налог, который будет взиматься с компании в виде 20% НДС, ляжет на клиента. То есть если раньше товар стоил 1 гривну, то теперь будет добавляться 20 копеек. При этом я сомневаюсь, что ФБ из своей прибыли заплатит хотя бы 1%, не говоря уже о 20%", - говорит эксперт.