Украинцам готовы платить 110 тыс. грн в месяц: где и кому именно

Украинцев активно зовут на работу в Европу. Для наших заробитчан открыто довольно много вакансий. При чем, спрос есть не только на разнорабочих, но и, например, на медиков. И всем предлагают довольно приличные зарплаты.

Проанализировав данные одного из популярных ресурсов по поиску работы, Styler узнал - где и в каких специалистах из Украины больше всего нуждаются европейские фирмы.

Медсестра в Норвегию за 110 тысяч

Одна из норвежских фирм, которая занимается подбором на работу в скандинавских странах медсестер и других сотрудников здравоохранения, предлагает украинкам работу с полным пакетом социальных гарантий и средней зарплатой 3500 евро (108 536 грн).

Но для того, чтобы устроится на эту должность, у вас должен быть диплом медицинской сестры, фельдшера или врача, полученный после 2010 года. Хотя, в фирме обещают "дообучение в литовском университете" и прохождение практики в домах ухода и опеки для престарелых.

Скорее всего, в подобных домах и придется работать потом. Но, будем честны, дома престарелых в Норвегии и, например, в Украине чуть-чуть отличаются.

Медсестра-украинка в Норвегии может получать свыше 100 тыс. грн (фото: focuscare-academy.no)

К слову, 2500-3000 евро (с возможностью увеличения) предлагают медсестрам из Украины и в Германии. Для такой работы вам понадобится наличие среднего медицинского образования и непрерывный опыт работы медсестрой от трех лет. Кроме того, нужно знание немецкого языка. Однако, очень часто работодатель готов сам оплатить языковые онлайн-курсы.

А вот в Словакии медсестер из Украины зовут на зарплату всего в размере 950-1200 евро.

В Киеве же должность медсестры в частной стоматологической клинике оценивается в среднем до 20 тыс. грн.

Сварщики в цене

Украинец, умеющий работать со строительными металлоконструкциями (сварщик 135 и 141), оценивается одной из эстонских компаний, представленных на шведском рынке, в сумму з/п от 98 до 130 тыс. грн.

В Польше за аналогичную работу украинцам предлагают около 45-65 тысяч. А во Франции - итого меньше. Хотя и говорят, что "зарплата может увеличиться по результатам собеседования".

К слову, в Киеве квалифицированные сварщики могут найти себе работу с зарплатой не ниже, чем в большинстве европейских стран. 30-40 тыс. грн "на старте" - вполне реальные цифры, предлагаемые на рынке труда.

Рабочие на "золотой" демонтаж

В среднем 2600-2900 евро в месяц (до 90 тыс. грн) могут иметь украинцы, которые устраиваться в международные строительные компании (Германия, Швеция, Чехия, Великобритания, Израиль). Речь идет о работах по демонтажу ветхих зданий, реконструкции гостиничных и административных комплексов. Такие "сладкие" условия предлагает одна из фирм, которая занимается подбором персонала в компании 57 стран мира.

Отметим, что в Украине "работников на демонтаж" ищут в основном "с сегодня на завтра". Для многих мужчин это больше как подработка за условных 100 гривен в час, чем постоянная работа.

Водитель везде в почете

Водителя-международники категории СЕ из Украины - одни из самых востребованных в Европе.

Так, например, компания-лидер в сфере международных перевозок из Литвы предлагает водителям, которые будут ездить на их комфортабельных MAN'ах и DAF'ах, заработную плату от 1800-2200 евро в месяц. При этом, наличие паспорта Евросоюза дает возможность увеличить этот показатель до 3000 евро (93 тыс. грн).

В Польше на аналогичную должность и при таких же условиях украинские водители будут получать меньше - в пределах 60-70 тысяч.

Без опыта езды по Европе можно устроиться водителем автовоза даже в итальянскую компанию, которая занимается грузовыми перевозками. За такую работу обещают зарплату в 68 тыс. грн.

Следует подчеркнуть, что в нашей стране водитель-международник тоже имеет возможность получать в районе 60 тыс. грн. Однако это - чуть ли не "потолок". В среднем дальнобойщиков ищут на з/п 30-45 тыс. Хотя, будем честны, частенько работодатели чего-то не договаривают в размещенных вакансиях.

В Европе нуждаются в водителях-международниках (фото: bertanipoland.com.pl)