Українцям готові платити 110 тис. грн на місяць: де і кому саме

Українців активно кличуть на роботу в Європу. Для наших заробітчан відкрито досить багато вакансій. При чому, попит є не тільки на різноробів, а й, наприклад, на медиків. І всім пропонують досить пристойні зарплати.

Проаналізувавши дані одного з популярних ресурсів з пошуку роботи, Styler дізнався - де і у яких фахівцях з України існує найбільша потреба в європейських фірм.

Медсестра в Норвегію за 110 тисяч

Одна з норвезьких фірм, яка займається підбором на роботу в скандинавських країнах медсестер та інших співробітників охорони здоров'я, пропонує українкам роботу з повним пакетом соціальних гарантій і середньою зарплатою 3500 євро (108 536 грн).

Але для того, щоб влаштується на цю посаду, у вас повинен бути диплом медичної сестри, фельдшера або лікаря, отриманий після 2010 року. Хоча, у фірмі обіцяють "донавчання в литовському університеті" і проходження практики в будинках догляду та опіки для престарілих.

Швидше за все, в подібних будинках і доведеться працювати потім. Але, будемо чесні, будинки престарілих в Норвегії і, наприклад, в Україні трохи відрізняються.

Медсестра-українка в Норвегії може отримувати понад 100 тис. грн (фото: focuscare-academy.no)

До слова, 2500-3000 євро (з можливістю збільшення) пропонують медсестрам з України і в Німеччині. Для такої роботи вам знадобиться наявність середньої медичної освіти і безперервний досвід роботи медсестрою від трьох років. Крім того, потрібно знання німецької мови. Однак, дуже часто роботодавець готовий сам оплатити мовні онлайн-курси.

А ось у Словаччині медсестер з України кличуть на зарплату всього в розмірі 950-1200 євро.

У Києві ж посада медсестри в приватній стоматологічній клініці оцінюється в середньому до 20 тис. грн.

Зварювальники в ціні

Українець, який вміє працювати з будівельними металоконструкціями (зварювальник 135 і 141), оцінюється однією з естонських компаній, представлених на шведському ринку, в суму з/п від 98 до 130 тис. грн.

У Польщі за аналогічну роботу українцям пропонують близько 45-65 тисяч. А у Франції - і того менше. Хоча й кажуть, що "зарплата може збільшитися за результатами співбесіди".

До слова, в Києві кваліфіковані зварювальники можуть знайти собі роботу з зарплатою не нижче, ніж у більшості європейських країн. 30-40 тис. грн "на старті" - цілком реальні цифри, пропоновані на ринку праці.

Робітники на "золотий" демонтаж

В середньому 2600-2900 євро на місяць (до 90 тис. грн) можуть мати українці, які влаштовуватися в міжнародні будівельні компанії (Німеччина, Швеція, Чехія, Великобританія, Ізраїль). Йдеться про роботи з демонтажу старих будівель, реконструкції готельних та адміністративних комплексів. Такі "солодкі" умови пропонує одна з фірм, яка займається підбором персоналу в компанії 57 країн світу.

Відзначимо, що в Україні "працівників на демонтаж" шукають в основному "з сьогодні на завтра". Для багатьох чоловіків це більше як підробіток за умовних 100 гривень на годину, ніж постійна робота.

Водій скрізь в пошані

Водії-міжнародники категорії СЕ з України - одні з найбільш затребуваних в Європі.

Так, наприклад, компанія-лідер у сфері міжнародних перевезень з Литви пропонує водіям, які будуть їздити на їхніх комфортабельних MAN'ах і DAF'ах, заробітну плату від 1800-2200 євро на місяць. При цьому, наявність паспорта Євросоюзу дає можливість збільшити цей показник до 3000 євро (93 тис. грн).

У Польщі на аналогічну посаду і за таких же умов українські водії отримуватимуть менше - в межах 60-70 тисяч.

Без досвіду їзди по Європі можна влаштуватися водієм автовозу навіть в італійську компанію, яка займається вантажними перевезеннями. За таку роботу обіцяють зарплату в 68 тис. грн.

Слід підкреслити, що в нашій країні водій-міжнародник теж має можливість отримувати в районі 60 тис. грн. Однак це - мало не "стеля". В середньому далекобійників шукають на з/п 30-45 тис. Хоча, будемо чесні, частенько роботодавці чогось не договорюють в розміщених вакансіях.

У Європі потребують водіїв-міжнародників (фото: bertanipoland.com.pl)