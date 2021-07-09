Украинских заробитчан ждут за рубежом: какие вакансии предлагают
За рубежом вдвое увеличилось количество вакансий для украинских заробитчан.
Об этом сообщили в программе "Экономика" на телеканале "Украина 24".
Какие вакансии предлагают за рубежом
Так, работа есть для почти 13 тысяч граждан. Больше всего в трудовых мигрантах из Украины заинтересованы Польша, Чехия, Германия, Литва и Латвия.
Как рассказал президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, в топе горячих вакансий в основном упаковщики, строители, уборщики и разнорабочие.
Минимальная зарплата в Польше
Также он добавил, что минимальная заработная плата в Украине на сегодня достигает 6 тысяч грн, а в Польше она - 20 тысяч грн.
В частности, это и есть та разница, которая выталкивает обычных людей в поисках лучшей жизни. В частности, люди хотят зарабатывать деньги здесь и сейчас, и поэтому они выбирают самый простой путь — обычная физическая работа.
Ранее мы сообщали, что Польша упростит трудоустройство иностранцев через большой спрос.
Также сколько украинцы могут заработать на сборе ягод в Польше.