ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинцам дадут больше денег: безработным увеличили размер минимальной помощи

STYLERЖизнь    21.04.2020 - 18:39
Украинцам дадут больше денег: безработным увеличили размер минимальной помощи
Помощь по безработице (Коллаж РБК-Украина)

Безработным украинцам, которые оформили помощь ранее, произведут пересчет

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса привел к тому, что много украинцев остались без работы, а соответственно и без средств к существованию. В правительстве упростили получение помощи для безработных граждан, и увеличили размеры минимальных выплат.

Ранее минимальная помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа составляла 650 гривен и в период карантина регистрацию безработных начали осуществлять з первого дня подачи заявления в центр занятости. Кроме того, подать заявку украинцы могли онлайн.

В Государственном центре занятости сообщили, что минимальная сумма выплат по безработице увеличится до 1000 гривен. Такое повышение предусмотрено постановлением правления Фонда общеобязательного государственного страхования Украины на случай безработицы от 18 апреля 2020 года.

Данное постановление применяется с начала объявления карантина и будет действовать в течение 30 дней после его официального завершения. Получить тысячу гривен в месяц смогут те, кто за 12 месяцев до регистрации в центре занятости:

  • Имели страховой стаж не менее 6 месяцев или уволены с последнего места работы по негативным факторам (например, прогул)
  • Молодежь, которая закончила или прекратила обучение в среднем и высшем учебном заведении, уволилась со срочной военной службы и требует содействия в трудоустройстве на первое рабочее место.
  • Внутренне перемещенные лица, которые не могут документально подтвердить свою занятость.
  • Безработные, которые встали на учет в период карантина и получают помощь в минимальном размере 650 грн. Помощь будет перечислена с первого дня регистрации.

Напомним, ранее мы писали о том, как получить дополнительную субсидию тем, кто оказался из-за карантина безработным.

Безработным в Украине будут платить пособие: как подать заявление Дополнительные выплаты в мае: какие категории получат надбавки
Новости Украины помощьбезработицавыплаты
Lite
On Top