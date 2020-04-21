Украинцам дадут больше денег: безработным увеличили размер минимальной помощи

Помощь по безработице (Коллаж РБК-Украина)

Безработным украинцам, которые оформили помощь ранее, произведут пересчет

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса привел к тому, что много украинцев остались без работы, а соответственно и без средств к существованию. В правительстве упростили получение помощи для безработных граждан, и увеличили размеры минимальных выплат.

Ранее минимальная помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа составляла 650 гривен и в период карантина регистрацию безработных начали осуществлять з первого дня подачи заявления в центр занятости. Кроме того, подать заявку украинцы могли онлайн.

В Государственном центре занятости сообщили, что минимальная сумма выплат по безработице увеличится до 1000 гривен. Такое повышение предусмотрено постановлением правления Фонда общеобязательного государственного страхования Украины на случай безработицы от 18 апреля 2020 года.

Данное постановление применяется с начала объявления карантина и будет действовать в течение 30 дней после его официального завершения. Получить тысячу гривен в месяц смогут те, кто за 12 месяцев до регистрации в центре занятости:

Имели страховой стаж не менее 6 месяцев или уволены с последнего места работы по негативным факторам (например, прогул)

Молодежь, которая закончила или прекратила обучение в среднем и высшем учебном заведении, уволилась со срочной военной службы и требует содействия в трудоустройстве на первое рабочее место.

Внутренне перемещенные лица, которые не могут документально подтвердить свою занятость.

Безработные, которые встали на учет в период карантина и получают помощь в минимальном размере 650 грн. Помощь будет перечислена с первого дня регистрации.

Напомним, ранее мы писали о том, как получить дополнительную субсидию тем, кто оказался из-за карантина безработным.