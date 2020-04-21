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В Минздраве назвали дату ослабления карантина: ждать уже недолго

STYLERКоронавирус    21.04.2020 - 10:28
В Минздраве назвали дату ослабления карантина: ждать уже недолго
Карантин в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Украине может быть ослаблен уже в конце апреля

Карантин в Украине из-за коронавируса может быть ослаблен уже 27 апреля, но при этом ограничения, вероятно продлят до 12 мая. Решение о продолжении мер будет озвучено на заседании Кабинета министров в среду, 22 апреля.

При этом, по словам главного санитарного врача Украины, Виктора Ляшко, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Как и дата пролонгации карантинных мер, так и возможность его ослабления.

При принятии решения о продлении карантина и его ослаблении отслеживаются также и соседние страны, их сценарии, такие как Россия, Беларусь и Польша. Украина, вероятно идет по сценарию Польши, а вот Россия и Беларусь - по сценарию Италии и Испании. Об этом Виктор Ляшко сказал в эфире 24 канала.

Ранее сообщалось, что при возможном ослаблении карантина могут открыть некоторые предприятия. В первую очередь, это может коснуться малого бизнеса. Тем не менее, большинство ограничений останется. А вот общественный транспорт могут запустить после мая. При этом об открытии метро речь пока не идет.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также высказался об ослаблении карантина.

"Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продлим карантин, основываясь на этих расчетах. Но планируем смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах уже на этой неделе", - сказал накануне глава правительства.

Отметим, что ранее также называлась дата продления карантина - 25 мая. Но точная дата, вероятно, будет названа в среду 22 апреля.

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