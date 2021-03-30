Украинцам будут бесплатно оказывать некоторые стоматологические услуги: какие именно

Отмечается, что такой пакет будет покрывать только ургентную стоматологическую помощь всем и плановую стоматологическую помощь детям до 18 лет, кроме ортодонтических процедур и протезирование.

"Хочу подчеркнуть, что в условиях ограниченного финансирования системы здравоохранения рациональным является тратить ресурсы только на самых необходимые стоматологические услуги", - объяснил начальник НСЗУ Андрей Виленский.

Тариф на медицинские услуги по стоматологической медицинской помощи в амбулаторных условиях составляет 116 гривен.

"Прогнозируя количество услуг, которое учреждение сможет предоставить в следующем году, мы также предусмотрели коэффициенты, которые учитывают карантинные ограничения", - добавил Виленский.

Что входит в перечень бесплатных стоматологических услуг:

первичный осмотр пациента с оценкой состояния стоматологического здоровья;

ургентная стоматологическая помощь детям и взрослым;

оказание плановой стоматологической помощи детям (кроме ортодонтических процедур и протезирование)

инструментальные исследования в рамках ургентной стоматологической помощи, а также плановой стоматологической помощи детям;

организация и проведение обязательных медицинских профилактических осмотров учащихся общеобразовательных учебных заведений, а также детей до 6 лет;

своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения.

Видео: В Украине заработает программа медицинских гарантий-2021 с предоставлением стоматологической помощи