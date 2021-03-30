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Украинцам будут бесплатно оказывать некоторые стоматологические услуги: какие именно

Автор: Владимир Костырин

В Украине с 1 апреля заработает обновленная программа медицинских гарантий в части предоставления стоматологических услуг гражданам, которые были выделены в отдельный амбулаторный пакет.

Об этом 30 марта рассказали в пресс-службе Национальной системы здравоохранения Украины на странице в Facebook.

Отмечается, что такой пакет будет покрывать только ургентную стоматологическую помощь всем и плановую стоматологическую помощь детям до 18 лет, кроме ортодонтических процедур и протезирование.

"Хочу подчеркнуть, что в условиях ограниченного финансирования системы здравоохранения рациональным является тратить ресурсы только на самых необходимые стоматологические услуги", - объяснил начальник НСЗУ Андрей Виленский.

Тариф на медицинские услуги по стоматологической медицинской помощи в амбулаторных условиях составляет 116 гривен.

"Прогнозируя количество услуг, которое учреждение сможет предоставить в следующем году, мы также предусмотрели коэффициенты, которые учитывают карантинные ограничения", - добавил Виленский.

Что входит в перечень бесплатных стоматологических услуг:

  • первичный осмотр пациента с оценкой состояния стоматологического здоровья;
  • ургентная стоматологическая помощь детям и взрослым;
  • оказание плановой стоматологической помощи детям (кроме ортодонтических процедур и протезирование)
  • инструментальные исследования в рамках ургентной стоматологической помощи, а также плановой стоматологической помощи детям;
  • организация и проведение обязательных медицинских профилактических осмотров учащихся общеобразовательных учебных заведений, а также детей до 6 лет;
  • своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения.

Видео: В Украине заработает программа медицинских гарантий-2021 с предоставлением стоматологической помощи

Напомним, ранее появился список врачей, к которым украинцы могут обратиться без направления.

Также мы рассказывали про бесплатное лечение от коронавируса в Украине, и что входит в пакет услуг.

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