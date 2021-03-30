Украинцам будут бесплатно оказывать некоторые стоматологические услуги: какие именно

В Украине с 1 апреля заработает обновленная программа медицинских гарантий в части предоставления стоматологических услуг гражданам, которые были выделены в отдельный амбулаторный пакет.
Об этом 30 марта рассказали в пресс-службе Национальной системы здравоохранения Украины на странице в Facebook.
Отмечается, что такой пакет будет покрывать только ургентную стоматологическую помощь всем и плановую стоматологическую помощь детям до 18 лет, кроме ортодонтических процедур и протезирование.
"Хочу подчеркнуть, что в условиях ограниченного финансирования системы здравоохранения рациональным является тратить ресурсы только на самых необходимые стоматологические услуги", - объяснил начальник НСЗУ Андрей Виленский.
Тариф на медицинские услуги по стоматологической медицинской помощи в амбулаторных условиях составляет 116 гривен.
"Прогнозируя количество услуг, которое учреждение сможет предоставить в следующем году, мы также предусмотрели коэффициенты, которые учитывают карантинные ограничения", - добавил Виленский.
Видео: В Украине заработает программа медицинских гарантий-2021 с предоставлением стоматологической помощи
Напомним, ранее появился список врачей, к которым украинцы могут обратиться без направления.
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