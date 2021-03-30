Українцям будуть безоплатно надавати деякі стоматологічні послуги: які саме

В Україні з 1 квітня запрацює оновлена програма медичних гарантій в частині надання стоматологічних послуг громадянам, які були виділені в окремий амбулаторний пакет.
Про це 30 березня розповіли в прес-службі Національної системи охорони здоров'я України на сторінці в Facebook.
Зазначається, що такий пакет покриватиме тільки ургентну стоматологічну допомогу всім і планову стоматологічну допомогу дітям до 18 років, крім ортодонтичних процедур і протезування.
"Хочу наголосити, що в умовах обмеженого фінансування системи охорони здоров'я раціональним є витрачати ресурси тільки на найнеобхідніші стоматологічні послуги", - пояснив начальник НСЗУ Андрій Віленський.
Тариф на медичні послуги стоматологічної медичної допомоги в амбулаторних умовах становить 116 гривень.
"Прогнозуючи кількість послуг, що установа зможе надати у наступному році, ми також передбачили коефіцієнти, які враховують карантинні обмеження", - додав Віленський.
Відео: В Україні запрацює програма медичних гарантій-2021 з наданням стоматологічної допомоги
Нагадаємо, раніше з'явився список лікарів, до яких українці можуть звернутися без направлення.
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