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Українцям будуть безоплатно надавати деякі стоматологічні послуги: які саме

Автор: Володимир Костирін

В Україні з 1 квітня запрацює оновлена програма медичних гарантій в частині надання стоматологічних послуг громадянам, які були виділені в окремий амбулаторний пакет.

Про це 30 березня розповіли в прес-службі Національної системи охорони здоров'я України на сторінці в Facebook.

Зазначається, що такий пакет покриватиме тільки ургентну стоматологічну допомогу всім і планову стоматологічну допомогу дітям до 18 років, крім ортодонтичних процедур і протезування.

"Хочу наголосити, що в умовах обмеженого фінансування системи охорони здоров'я раціональним є витрачати ресурси тільки на найнеобхідніші стоматологічні послуги", - пояснив начальник НСЗУ Андрій Віленський.

Тариф на медичні послуги стоматологічної медичної допомоги в амбулаторних умовах становить 116 гривень.

"Прогнозуючи кількість послуг, що установа зможе надати у наступному році, ми також передбачили коефіцієнти, які враховують карантинні обмеження", - додав Віленський.

Що входить до переліку безоплатних стоматологічних послуг:

  • первинний огляд пацієнта з оцінкою стану стоматологічного здоров'я;
  • ургентна стоматологічна допомога дітям і дорослим;
  • надання планової стоматологічної допомоги дітям (крім ортодонтичних процедур та протезування)
  • інструментальні дослідження в рамках ургентної стоматологічної допомоги, а також планової стоматологічної допомоги дітям;
  • організація і проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років;
  • своєчасне знеболювання на всіх етапах діагностики та лікування.

Відео: В Україні запрацює програма медичних гарантій-2021 з наданням стоматологічної допомоги

Нагадаємо, раніше з'явився список лікарів, до яких українці можуть звернутися без направлення.

Також ми розповідали про безплатне лікування від коронавірусу в Україні, і що входить до пакету послуг.

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