Украинцы могут без направления обратиться к ряду врачей: список
В Украине с 1 апреля начнет действовать программа медицинских гарантий на 2021 год, но это не повлияет на правила доступа пациентов к бесплатным услугам. Украинцы будут иметь возможность обратиться к ряду врачей без электронного направления.
Электронное направление от семейного или лечащего врача не требуется в случае обращения к:
- гинекологу, в частности детского и подросткового возраста;
- психиатру, в том числе детского и подросткового;
- наркологу;
- стоматологу (ургентная помощь для всех и плановая для детей);
- фтизиатру, в том числе и детскому;
- педиатру;
- врачу, у которого под наблюдением находится пациент с хроническими заболеваниями.
В таких случаях НСЗУ оплатит визит вместо пациента. В других случаях для обращения к узким специалистам украинцам понадобится декларация с семейным врачом, электронное направление от семейного или лечащего врача и выбор больницы с контрактом с НСЗУ.
"Экстренная медицинская помощь предоставляется бесплатно всем без исключения без направления и декларации", - добавили в НСЗУ.
Напомним, с 1 апреля в Украине вырастут тарифы за оказание помощи при родах и новорожденным.
Добавим, на первичную медицинскую помощь украинцам в 2021 году предусмотрели более 20,6 млрд гривен.