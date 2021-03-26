Украинцы могут без направления обратиться к ряду врачей: список

В Украине с 1 апреля начнет действовать программа медицинских гарантий на 2021 год, но это не повлияет на правила доступа пациентов к бесплатным услугам. Украинцы будут иметь возможность обратиться к ряду врачей без электронного направления.

Электронное направление от семейного или лечащего врача не требуется в случае обращения к:

гинекологу, в частности детского и подросткового возраста;

психиатру, в том числе детского и подросткового;

наркологу;

стоматологу (ургентная помощь для всех и плановая для детей);

фтизиатру, в том числе и детскому;

педиатру;

врачу, у которого под наблюдением находится пациент с хроническими заболеваниями.

В таких случаях НСЗУ оплатит визит вместо пациента. В других случаях для обращения к узким специалистам украинцам понадобится декларация с семейным врачом, электронное направление от семейного или лечащего врача и выбор больницы с контрактом с НСЗУ.

"Экстренная медицинская помощь предоставляется бесплатно всем без исключения без направления и декларации", - добавили в НСЗУ.