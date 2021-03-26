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Украинцы могут без направления обратиться к ряду врачей: список

Новина українською → Украина, Пятница 26 марта 2021 16:12
Украинцы могут без направления обратиться к ряду врачей: список Фото: украинцы могут обратиться к ряду врачей без направления (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине с 1 апреля начнет действовать программа медицинских гарантий на 2021 год, но это не повлияет на правила доступа пациентов к бесплатным услугам. Украинцы будут иметь возможность обратиться к ряду врачей без электронного направления.

Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины.

Электронное направление от семейного или лечащего врача не требуется в случае обращения к:

  • гинекологу, в частности детского и подросткового возраста;
  • психиатру, в том числе детского и подросткового;
  • наркологу;
  • стоматологу (ургентная помощь для всех и плановая для детей);
  • фтизиатру, в том числе и детскому;
  • педиатру;
  • врачу, у которого под наблюдением находится пациент с хроническими заболеваниями.

В таких случаях НСЗУ оплатит визит вместо пациента. В других случаях для обращения к узким специалистам украинцам понадобится декларация с семейным врачом, электронное направление от семейного или лечащего врача и выбор больницы с контрактом с НСЗУ.

"Экстренная медицинская помощь предоставляется бесплатно всем без исключения без направления и декларации", - добавили в НСЗУ.

Напомним, с 1 апреля в Украине вырастут тарифы за оказание помощи при родах и новорожденным.

Добавим, на первичную медицинскую помощь украинцам в 2021 году предусмотрели более 20,6 млрд гривен.

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