Украинцам анонсировали повышение пенсий: названы даты

Минимальная пенсия в Украине повысится на 8,2% в 2022 году. Это будет сделано в два этапа.
Об этом сказано в проекте государственного бюджета на сайте Верховной Рады Украины.
В главной смете анонсированы дополнительные выплаты и индексации для некоторых пенсионеров. В целом размер расходов из госбюджета для Пенсионного фонда в 2022 году составит 531 миллиард гривен.
Минимальная пенсия прикреплена к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Она будет составлять:
Напомним, что с 1 июля 2021 года повысили минимальную пенсию для лиц утративших работоспособность с 1769 грн до 1854 грн.
Как мы ранее писали, Кабмин утвердил госбюджет-2022.