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Украинцам анонсировали повышение пенсий: названы даты

Автор: Людмила Жукова

Минимальная пенсия в Украине повысится на 8,2% в 2022 году. Это будет сделано в два этапа.

Об этом сказано в проекте государственного бюджета на сайте Верховной Рады Украины.

В главной смете анонсированы дополнительные выплаты и индексации для некоторых пенсионеров. В целом размер расходов из госбюджета для Пенсионного фонда в 2022 году составит 531 миллиард гривен.

Когда будет увеличена пенсия

  • С 1 января повышение пенсий лицам с инвалидностью среди ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;
  • с 1 марта – для почти 10 миллионов пенсионеров и компенсационных выплат для пенсионеров старше 75 лет;
  • с 1 июля и с 1 декабря повышение пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;
  • с 1 октября минимальной пенсии по возрасту через прогнозируемое повышение минимальной заработной платы.

Минимальная пенсия прикреплена к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Она будет составлять:

  • С 1 июля 2022 года – 2 027 гривен;
  • С 1 декабря 2022 года – 2 093 гривны.

Напомним, что с 1 июля 2021 года повысили минимальную пенсию для лиц утративших работоспособность с 1769 грн до 1854 грн.

Как мы ранее писали, Кабмин утвердил госбюджет-2022.

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Пенсии