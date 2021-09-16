Українцям анонсували підвищення пенсій: названо дати

Мінімальна пенсія в Україні підвищиться на 8,2% в 2022 році. Це буде зроблено в два етапи.
Про це сказано в проекті Державного бюджету на сайті Верховної Ради України.
У головному кошторисі анонсовані додаткові виплати та індексації для деяких пенсіонерів. В цілому розмір витрат з держбюджету для Пенсійного фонду у 2022 році складе 531 мільярд гривень.
Мінімальна пенсія прикріплена до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Вона складатиме:
Нагадаємо, що з 1 липня 2021 року підвищили мінімальну пенсію для осіб які втратили працездатність з 1769 грн до 1854 грн.
Як ми раніше писали, Кабмін затвердив держбюджет-2022.