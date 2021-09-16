Украинцам анонсировали повышение пенсий: названы даты
Пенсии в Украине повысят в 2022 году (коллаж РБК-Украина)
Минимальная пенсия в Украине повысится на 8,2% в 2022 году. Это будет сделано в два этапа.
Об этом сказано в проекте государственного бюджета на сайте Верховной Рады Украины.
В главной смете анонсированы дополнительные выплаты и индексации для некоторых пенсионеров. В целом размер расходов из госбюджета для Пенсионного фонда в 2022 году составит 531 миллиард гривен.
Когда будет увеличена пенсия
- С 1 января повышение пенсий лицам с инвалидностью среди ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;
- с 1 марта – для почти 10 миллионов пенсионеров и компенсационных выплат для пенсионеров старше 75 лет;
- с 1 июля и с 1 декабря повышение пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;
- с 1 октября минимальной пенсии по возрасту через прогнозируемое повышение минимальной заработной платы.
Минимальная пенсия прикреплена к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Она будет составлять:
- С 1 июля 2022 года – 2 027 гривен;
- С 1 декабря 2022 года – 2 093 гривны.
Напомним, что с 1 июля 2021 года повысили минимальную пенсию для лиц утративших работоспособность с 1769 грн до 1854 грн.
Как мы ранее писали, Кабмин утвердил госбюджет-2022.