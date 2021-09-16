Українцям анонсували підвищення пенсій: названо дати

Мінімальна пенсія в Україні підвищиться на 8,2% в 2022 році. Це буде зроблено в два етапи.

Про це сказано в проекті Державного бюджету на сайті Верховної Ради України.

У головному кошторисі анонсовані додаткові виплати та індексації для деяких пенсіонерів. В цілому розмір витрат з держбюджету для Пенсійного фонду у 2022 році складе 531 мільярд гривень.

Коли буде збільшена пенсія

З 1 січня підвищення пенсій особам з інвалідністю серед ліквідаторів Чорнобильської катастрофи;

з 1 березня – для майже 10 мільйонів пенсіонерів та компенсаційних виплат для пенсіонерів старше 75 років;

з 1 липня та з 1 грудня підвищення пенсійних виплат у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

з 1 жовтня мінімальної пенсії за віком через прогнозоване підвищення мінімальної заробітної плати.

Мінімальна пенсія прикріплена до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Вона складатиме:

З 1 липня 2022 року – 2 027 гривень;

З 1 грудня 2022 року – 2 093 гривні.

Нагадаємо, що з 1 липня 2021 року підвищили мінімальну пенсію для осіб які втратили працездатність з 1769 грн до 1854 грн.