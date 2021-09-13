Украинцам в 2021 году повысят пенсии: кто получит дополнительные выплаты

Октябрь 2021

В октябре повышение коснется пенсионеров, которым уже исполнилось от 75 до 80 лет. С 1 октября будет установлен минимальный размер пенсии в 2500 гривен и многие пенсионеры будут получать на 400 гривен больше.

Декабрь 2021

В декабре ожидается повышение минимальной пенсии в Украине. Ее сумма увеличится до 1943 гривен. Максимальная пенсия в декабре поднимется до 19 340 гривен.

Пенсионеры в возрасте от 65 лет с необходимым стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин – будут получать после повышения 2600 гривен, а самая маленькая пенсия в Украине составит 1934 гривны.

Повышение пенсий в 2022 году

Стоит отметить, что в 2022 году ожидается несколько этапов повышения пенсий украинским гражданам. В январе запланирован пересмотр выплат для лиц с инвалидностью после Чернобыльской катастрофы.

1 марта 2022 года запланирована индексация пенсий и пересмотр выплат для тех граждан, которые достигли 75-летнего возраста.

В июле 2022 года ожидается повышение прожиточного минимума, а вместе с ним – пересчет пенсионных выплат.