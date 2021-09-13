Украинцам в 2021 году повысят пенсии: кто получит дополнительные выплаты

Украинские пенсионеры до конца 2021 года еще дважды смогут почувствовать повышение пенсионных выплат. Первый этап ожидается в октябре, второй – в декабре.
Когда и кому будут повышать пенсии в Украине – читайте в материале ниже.
В октябре повышение коснется пенсионеров, которым уже исполнилось от 75 до 80 лет. С 1 октября будет установлен минимальный размер пенсии в 2500 гривен и многие пенсионеры будут получать на 400 гривен больше.
В декабре ожидается повышение минимальной пенсии в Украине. Ее сумма увеличится до 1943 гривен. Максимальная пенсия в декабре поднимется до 19 340 гривен.
Пенсионеры в возрасте от 65 лет с необходимым стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин – будут получать после повышения 2600 гривен, а самая маленькая пенсия в Украине составит 1934 гривны.
Стоит отметить, что в 2022 году ожидается несколько этапов повышения пенсий украинским гражданам. В январе запланирован пересмотр выплат для лиц с инвалидностью после Чернобыльской катастрофы.
1 марта 2022 года запланирована индексация пенсий и пересмотр выплат для тех граждан, которые достигли 75-летнего возраста.
В июле 2022 года ожидается повышение прожиточного минимума, а вместе с ним – пересчет пенсионных выплат.
Напомним, ранее мы писали о том, кто из украинцев может при выходе на заслуженный отдых получить материальную помощь в размере 10 пенсий.
А также мы рассказывали о том, кому из украинских пенсионеров будут дополнительно давать по 5500 гривен в месяц.