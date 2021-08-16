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Украинцам до конца года могут повысить пенсии: кому и насколько

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Понедельник 16 августа 2021 14:27
Украинцам до конца года могут повысить пенсии: кому и насколько В Украине могут повысить пенсии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Средняя пенсия в Украине может вырасти на 200 гривен до конца года. Сейчас она составляет 3700 гривен. В случае повышения выплат - она станет 3900 гривен.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, пишут "Факты".

"У меня есть график, я за этим слежу… До конца года, возможно, будет 3900 гривен средняя пенсия", — сказала министр.

Когда поднимут пенсии

Правительство намерено повысить пенсии в октябре для 75-летних и в декабре для людей старше 65 лет.

Средняя пенсия в Украине сейчас составляет 3700 грн, а к концу года может подняться на 200 грн - до 3900.

Также в 2020 году в Украине людям старше 80 лет к пенсии добавили по 500 гривен.

Кроме того, с 1 декабря минимальная зарплата вырастет с 6000 до 6500 гривен. Соответственно вырастет размер минимальной пенсии 65-летним с большим стажем до 2600 гривен.

Напомним, средний размер пенсии на 1 июля 2021 года составлял 3 778,78 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 54,13 гривен или на 1,45%.

Читайте также, как оформить пенсию без документов о зарплате.

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